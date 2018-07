Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità - la storia della piccola Daniela Sanjuan : Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità, la storia della piccola Daniela Sanjuan La piccola Daniela Sanjuan, adolescente con disturbi psichiatrici, scompare dalla comunità ‘Il piccolo carro’ di Perugia la sera del 23 ottobre 2003. Dieci anni dopo, quando tutti avevano smesso di cercarla, un violento temporale fa riaffiorare dalla terra […] L'articolo Morta nel bosco a 14 anni dopo la fuga dalla comunità, la storia ...

Legionella : terza vittima nel Milanese - Morta anziana : Nuova vittima della Legionella a Bresso, in provincia di Milano: dopo i due anziani morti nei giorni scorsi, si registra il decesso di una donna 84enne, ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è morta per complicanze dopo aver contratto il batterio. Sono 17 gli infettati dal batterio killer tra Bresso, Cormano e Cusano Milanino, ricoverati al Bassini di Cinisello Balsamo e al Niguarda di Milano.

Legionella - terza vittima nel milanese : donna di 84 anni Morta per complicanze : Salgono a tre le vittime della Legionella a Bresso, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti nei giorni scorsi, un’altra donna di 84 anni è deceduta per le complicanze dopo aver contratto il batterio. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. Diciassette in tutto i casi segnalati. La Regione Lombardia ha consigliato di pulire i filtri dei rubinetti, ...

Brunico - il giallo della donna Morta nel rogo di casa : “Nicoleta strangolata da un cavo” : La donna trovata priva di vita in un appartamento devastato da un incendio a Brunico in realtà è morta strangolata prima ancora dell'arrivo delle fiamme. Gli inquirenti per il momento non escludono alcuna ipotesi, dall’omicidio al gesto estremo. La vittima è Nicoleta Caciula, una 46enne rumena da tempo residente in Alto Adige.Continua a leggere

Oksana Shachko - una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN - è stata trovata Morta nella sua casa a Parigi : Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi lunedì 23 luglio. I giornali dicono che Shachko si sarebbe suicidata, ma per ora non sono state diffuse informazioni ufficiali. Shachko aveva 31 The post Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi appeared first on Il Post.

Femen - la fondatrice Oxana Shachko trovata Morta nel suo appartamento a Parigi : si tratterebbe di suicidio : Oxana Shachko, una delle tre fondatrici del movimento femminista di protesta politica Femen, è stata trovata morta nel suo appartamento di Parigi. Aveva 31 anni e secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine si tratterebbe di suicidio. Nel 2008 la Shachko aveva fondato Femen assieme ad Anna Hutsol e Alexandra Shevchenko. È stata proprio la Hutsol a confermare ai media la morte della collega attivista: “Per quanto ne so, era preoccupata che ...

Attacchi di cuore - nelle donne la Mortalità è doppia rispetto agli uomini : rispetto agli uomini, circa il doppio delle donne, in media, muore nei mesi successivi ad un attacco di cuore. Un nuovo studio sottolinea l’assurda – e preoccupante – disparità. In qualsiasi ambito medico, la ricerca prosegue il proprio corso, di laboratorio in laboratorio, in giro per il mondo. Sul fronte della lotta agli Attacchi di cuore, è stato di recente pubblicato uno studio sul Medical Journal of Australia. A firmarlo ...

Verona - scoperta donna mummificata nella sua casa : era Morta da più di un anno : Dramma della solitudine a Verona, dove il corpo di una sessantenne completamente mummificato è stato trovato in un casa degli alloggi popolari di via Tunisi. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini che hanno sentito uno strano odore provenire dal suo appartamento. L'autopsia stabilirà la data della morte, che dovrebbe essere avvenuta a gennaio del 2017.Continua a leggere

Morta in casa a Verona : il cadavere ritrovato mummificato nel letto dopo 1 anno e mezzo : Era Morta da almeno diciotto mesi e nessuno, in tutto questo tempo, aveva mai cercato la sessantenne il cui corpo senza vita e in stato di mummificazione è stata trovato in una casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma.Secondo i primi accertamenti il decesso è da attribuire a un malore. La morte, rilevano i carabinieri, dovrebbe risalire ai mesi di gennaio-febbraio- 2017 basandosi sul fatto che nella cassetta delle posta, ...

La moto si scontra con un'auto poi vola nella scarpata : una Morta e un ferito grave : Ci sono una morta e un ferito nel bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 20 luglio, a Savarna in via Basilica nei pressi dell'incrocio con via del Quadrato. I due ...

Nelle acque del mar Arabico una 'zona Morta' in progressiva espansione : Le zone morte sono fenomeni naturali in tutti i mari del mondo, ma questa è apparsa e ha iniziato a diffondersi negli anni '90. Secondo Lachkar e altri scienziati la causa del progressivo aumento è ...

Marco Paolini - Morta una delle due donne coinvolte nell’incidente. L’attore dovrà rispondere di omicidio stradale : E’ morta alle ore 20 di giovedì sera Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita, assieme ad un amica, nel tamponamento sull’autostrada A4 causato dalla vettura guidata da Marco Paolini. La donna, 53 anni, era stata ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale Borgo Trento di Verona. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle 14. Sei ore dopo è arrivata la dichiarazione di morte. ...

“Devastata”. Tremendo lutto in tv : ritrovata Morta nella sua lussuosissima casa. Aveva solo 49 anni e - alle spalle - una vita di eccessi - traumi e celebrità : È morta a 49 anni lasciando il mondo senza parole. È successo lo scorso giovedì ma la notizia è stata diffusa solo ora. Annabelle Neilson, ex moglie del miliardario Nat Rothschild, ex modella, se ne è andata a 49 anni. Amica intima di Kate Moss, all’età di 22 anni, era diventata la musa di Alexander McQueen. È stata proprio lei a vederlo vivo l’ultima volta: “Era mio fratello, il mio fidanzato, la mia anima gemella – Aveva detto dopo la ...