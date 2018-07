Monitor 4K G-Sync | quale comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Un buonci consente di godere appieno di tutti i dettagli offerti dall’hardware del nostro PC da gaming. Tuttavia, spesso gli utenti sottovalutano l’acquisto di un nuovo, in quanto non viene fatta particolare attenzione alle caratteristiche di cui è dotato il prodotto. Icon risoluzione 4K ci consentono di godere di dettagli che difficilmente riusciamo a percepire con la risoluzione Full HD. Per questo motivo, molti gamer preferiscono acquistare un prodotto di questa categoria. Alcune aziende hanno deciso di adottare la tecnologia NVIDIA G-, in modo da migliorare la fluidità e abbattere lo screen tearing, problema molto comune alla maggior parte dell’utenza. Indice Come scegliere un4K G-I migliori modelli Altre guide interessanti Come scegliere un4K G-La scelta di undi questa categoria non è sicuramente ...