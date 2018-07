Monchi con un intermediario | offensiva per Chiesa | la Fiorentina

Roma - il Barca annuncia l'acquisto di Malcom - con clausola da 400 milioni. Monchi studia il piano B : La trattativa è finita come nessuno si aspettava: Malcom blocca l'affare tra Roma e Bordeaux dopo una chiamata del Barcellona e nonostante lo scambio di documenti avvenuto dai due club annunciato su ...

Justin Kluivert - Roma/ Presentazione in diretta - info streaming video e tv : Monchi conferma l'addio di Alisson : Roma, Kluivert si presenta: il giorno del "figlio d'arte" Justin, figlio dell'ex bomber della Nazionale olandese Patrick. Uno degli investimenti "rivoluzionari" di Monchi (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Calciomercato Roma - contatti continui per il rinnovo di Florenzi. Monchi : 'Sono fiducioso' : Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi, in particolare su quello di Alessandro Florenzi . contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore Lucci, l'...

Roma : Monchi incontra il presidente Pallotta : Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi, si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo sul fronte della gestione sportiva della società giallorossa. Il dirigente spagnolo è già rientrato nella Capitale, non prima di aver discusso a cena col businessman di Boston delle prossime mosse di mercato che attendono la Roma. Monchi, che ha già ...

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l’Inter di Spalletti : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Monchi : 'Con questa rosa colmato il gap con le prime' : Capitolo Florenzi : come scrive Chiara Zucchelli su ' La Gazzetta dello Sport ', la sensazione è che in questa settimana lui e il suo agente possano comunicare al club se hanno intenzione, o meno, di ...

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Mondiali Russia 2018 – Forsberg brilla con la Svezia e stuzzica l’interesse della Roma : Monchi studia il colpo : Emil Forsberg si mette in luce con la Svezia ai Mondiali di Russia 2018: l’esterno del Lipsia finisce nel mirino della Roma La principlae sorpresa dei Mondiali di Russia 2018 è senza dubbio la Svezia. Dopo essere approdata ai gironi tramite lo spareggio, a spese dell’Italia, e aver superato un raggruppamento complicato qualificandosi addirittura come prima nel Gruppo-F della Germania, la Svezia è approdata fino ai quarti del ...

Roma - ufficiale l'acquisto di Pastore contratto fino al 2023. Monchi : 'E' il calciatore con più qualità mai acquistato da me' : Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di 'aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive ...

Roma - con Monchi è da 20 e lode : e adesso tocca ad Hagi : Gli ultimi sono stati Kluivert, già ufficialmente un giocatore della Roma, Santon e Zaniolo, in arrivo dall'Inter, e Pastore, atteso per oggi nella Capitale. E così il club giallorosso, da quando ...

Inter-Nainggolan - siamo ai dettagli : imminente l'incontro tra i ds Ausilio e Monchi : MILANO - Nainggolan , si accelera: nell'affare anche Pinamonti e Zaniolo . Nelle prossime 24 ore Inter e Roma si metteranno di nuovo a un tavolo per definire anche gli ultimi dettagli di una ...

Roma - Eusebio Di Francesco rinnova : è ufficiale/ Contratto fino al 2020 - Monchi : "coltiveremo nostri sogni" : Roma, Eusebio Di Francesco rinnova: è ufficiale. Contratto fino al 30 giugno 2020 per il tecni abruzzese, le parole di James Pallotta e del diesse Monchi(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Monchi incontra l'agente di Defrel e Pellegrini : È in agenda l'incontro tra il ds Monchi e il procuratore di Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel, Giampiero Pocetta. Le parti faranno il punto della situazione sull'attaccante francese , corteggiato ...

Roma - Monchi attivissimo : due calciatori già con le valigie in mano : Roma alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, due nomi già in uscita dal club giallorosso, Monchi attivissimo in queste ore La Roma inizia a muovere i primi passi sul mercato. Il ds giallorosso Monchi, sa bene che prima di passare all’azione dovrà pianificare qualche cessione. I primi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Juan Jesus e Defrel. L’attaccante è finito nel mirino dell’Atalanta, come confermato ...