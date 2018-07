Milik | ' Cavani è più forte di me | ma voglio essere titolare A Napoli succedono cose mai

CAVANI AL NAPOLI / Ultime notizie - De Laurentiis chiude le porte al Matador e torna in campo Milik ! : CAVANI al NAPOLI , si può: Ultime notizie , il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

De Laurentiis 'fredda' i napoletani : 'Cavani? No grazie. Abbiamo Milik' : 'Cavani non l'ho preso e non lo prenderò'. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna così sulle voci di mercato su in possibile ritorno di Cavani al Napoli, in un intervento su Radio Kiss ...