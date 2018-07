Milano : via libera Consiglio a variazione assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il documento attesta l’equilibrio del bilancio comunale e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.In particolare, la manovra ...

Milano si aggiudica World Routes 2020 - la 'Davos dell'aviazione' : Milano , 25 lug., askanews, - Il World Routes, evento del settore aeronautico che riunisce ogni anno quattromila tra presidenti, Ceo e Direttori Generali delle compagnie aeree e degli aeroporti del ...

Via Palestro. A 25 anni dalla strage - Milano ricorda : Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre,

Luglio '93 - viale Isonzo - Milano : così (in segreto) nasceva Forza Italia : Venticinque anni fa, in piena Tangentopoli, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri creavano il loro nuovo partito. Ma solo sei mesi dopo il Cavaliere sarebbe "sceso in campo" pubblicamente. Ecco la storia di quei giorni Il mistero mai risolto della Falange Armata dietro le bombe del '93" Raul Gardini, spuntano le carte segrete" Dieci anni, mille bugie "

Milano viaggia al rialzo insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Procede sull'onda degli acquisti la Borsa di Milano . Partita in pole position rispetto all'Europa, Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il ...

Lavorare in viaggio - occhio a sicurezza e privacy : 5 consigli per difendersi dai crimini informatici - Milano Post : C hi usa pc e smartphone aziendali mentre è in giro per il mondo deve fare attenzione ai possibili rischi, anche in relazione agli obblighi del GDPR sulla protezione dei dati. Da Securbee, società di consulenza per la sicurezza delle informazioni, le buone ...

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro (2) : (AdnKronos) – La commemorazione continuerà in serata, a partire dalle ore 21, con letture, musiche e testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite, e con gli interventi del vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del presidente della Commissione consiliare Antimafia David Gentili.Alle 23,15 il suono della sirena inviterà tutti i presenti ad un momento di raccoglimento, nell’attimo ...

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre, devastò il Padiglione d’arte contemporanea insieme a tutta la zona circostante, e segnò per sempre un punto di svolta nella storia di Milano. La città ricorda la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, con una cerimonia che si terrà al Pac, lunga l’intera ...

Milano. In via Rizzoli interventi anti-caduta per aiutare gli anziani soli : Piccoli ma funzionali interventi per migliorare la vita degli anziani che vivono nelle case popolari del Comune. Applicazione di maniglioni

Milano. Ponte via Farini : limitazioni provvisorie al traffico : Da oggi mercoledì 18 luglio la viabilità sul Ponte di via Farini subirà provvisoriamente alcune limitazioni, dallo stesso giorno cambierà

Milano, morì dopo trapianto: pm chiede archiviazione per 5 medici