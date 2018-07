Milano | leghista minaccia immigrato con la pistola | l' uomo avrebbe molestato la figlia

Milano - ex candidato leghista estrae la pistola e minaccia un immigrato : Milano, ex candidato leghista estrae la pistola e minaccia un immigrato Lo straniero avrebbe molestato la moglie e la figlia. Da lì l’alterco. Ora la polizia ferroviaria si sta occupando del caso Continua a leggere L'articolo Milano, ex candidato leghista estrae la pistola e minaccia un immigrato proviene da NewsGo.

Figlia e compagna molestate - leghista estrae la pistola contro un immigrato alla stazione di Milano Centrale : Momenti di paura alla stazione di Milano Centrale dove, nel pomeriggio di lunedì 23 luglio, un cinquantenne italiano ha puntato la pistola contro un cittadino straniero. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, le forze dell'ordine sono riuscite ad intercettare l'aggressore e, controllando i suoi documenti, hanno scoperto che si trattava di un candidato della Lega alla Camera (non eletto) alle ultime Politiche.La vicenda è ...

Milano - corteo antirazzista in ricordo di Soumaila Sacko. Bruciata la bandiera leghista : La Milano antirazzista è scesa in piazza per ricordare Soumaila Sacko, il migrante sindacalista di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Mille persone circa al corteo contro il ...

