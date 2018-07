Milano | incidente Tangenziale est motociclista in coma La Polizia di Arcore indaga

Milano - grave incidente su A4 : 59enne muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le ...

Milano - incidente sul lavoro a Palazzo Reale : muore lo storico assistente di Bonalumi

Milano - INCIDENTE A PALAZZO REALE : LUCA LOVATI MORTO/ Ultime notizie : prepara mostra e cade dalla scala : MILANO, INCIDENTE sul lavoro a PALAZZO REALE: MORTO un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Milano - incidente Palazzo Reale : morto Luca Lovati/ Ultime notizie : era assistente di Agostino Bonalumi : Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: morto un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Milano. Choc al Gratosoglio : incidente sul balcone morta Aurelia Bianchi : Un tragico incidente domestico è costata la vita ad una donna di 58 anni. Aurelia Bianchi stava sistemando le tende sul

Cecilia Rodriguez - incidente hot in strada a Milano : si abbassa e si vede l'intimo (FOTO) : Che le star dei nostri giorni siano quasi sempre al centro dell'attenzione è ormai risaputo, così come è risaputo che i paparazzi si nascondo in ogni angolo. A cadere vittima dell'obiettivo dei paparazzi, questa volta, è proprio una delle star più recenti: la bellissima ed affascinante Cecilia Rodriguez che, durante una passeggiata per le strade milanesi con il proprio partner, ha accidentalmente mostrato ciò che nascondeva sotto la gonna. ...

Milano. Incidente in Ducati trentenne morto a Livigno : Un turista di Milano di 34 anni stava scendendo lungo la strada che dal Foscagno porta a Livigno (Sondrio) quando ha