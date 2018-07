Milano | fucili a pompa e flessibili per spezzare le dita | la faida tra clan criminali

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018). Sangue criminale. La velocità che batte tempi metallici. Agire, calcolare ma non abbastanza. Colpire, scappare. Vivere da latitanti. Armi per attaccare, auto in fila a due a due per far fronte alle ritorsioni. Poi, droga e piazze. Periferie e affari. Zero politica, nessun acuto mediatico. Perché qui si spara e i morti rischiano di cadere. Anche innocenti. Aè già avvenuto. Più volte. Inon fanno attenzione. Rocco Ambrosino, intercettato, parla chiaro e glorifica se stesso come un gomorra qualsiasi, mica un boss. Dopo il suo blitz, otto incappucciati,, pistole eper. “Niente, che deve succedere? I coglioni ammo’ a me non m’ammazza manco il diavolo (…) C’ho i coglioni d’acciaio adesso (…) Tutti ragione mo mi danno eh…e come mai? Eh? Massimo è un agnellino non va più neanche in carrozzeria”. ...