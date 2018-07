Milano | cingalese aggredito da un casertano | “Parla in italiano”

ilgiornale

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Arriva daun nuovo episodio di insofferenza nei confronti degli extracomunitari, avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Antonio Martinazzoli.Stando ai fatti, un uomo di 50 anni, originario di Caserta, si sarebbe scagliato contro un 42enne dello Sri Lanka in preda ad un raptus di furia cieca. Lo straniero discuteva per strada al telefono con un proprio connazionale eprimendosi in, quando è stato avvicinato dall"italiano. Quest"ultimo lo ha minacciato, arrivando persino a puntargli alla gola la lama affilata di un taglierino, intimandogli di parlare in lingua italiana. Il 42enne ha reagito alle minacce, riuscendo quanto meno a far cadere a terra l"arma da taglio, ma si è comunque venuta ad originare una violenta colluttazione. Sempre secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, tutto sarebbe avvenuto sotto lo sguardo della compagna del 50enne di Caserta, che ...