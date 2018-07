Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – oltre 10mila presenze, quasi 2.500 tende occupate stabilmente, 350 speaker che si sono alternati su 8 palchi e oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori. Questi i numeri della seconda edizione di Campus Party Italia, l’evento dedicato a innovazione, tecnologia e creatività, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il coinvolgimento di 145 ...

Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze (2) : (AdnKronos) – Sul main stage del festival si sono alternati ospiti internazionali quali la rock star della matematica di Berkeley Edward Frenkel; e poi Rob Spence, primo eyeborg al mondo, George Hotz, hacker che si occupa del futuro della mobilità, Jon ‘Maddog’ Hall, guru dell’open source ed executive director di Linux Professional Institute e Atreyam Sharma, imprenditore e motivatore tecnologico di soli 16 anni. Non sono ...

Campus Party - a Milano il "parco di divertimenti digitale" : Milano, askanews, - Più di 100 postazioni di gioco per provare liberamente i videogame di maggior successo. Un'area interamente dedicata alla realtà virtuale. Una mostra interattiva che permette ai ...

A Milano la maratona digitale di Campus Party : Roma, 20 lug., AdnKronos, - Campus Party, il più grande festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività è arrivato in Italia per la seconda volta. A Rho Fiera Milano, fino al 22 ...

A Milano la maratona digitale di Campus Party : Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Campus Party, il più grande festival internazionale sul mondo dell’innovazione e della creatività è arrivato in Italia per la seconda volta. A Rho Fiera Milano, fino al 22 luglio una maratona digitale di sviluppatori, designer, social addicted e creativi cercheranno nuove

Milano - un accampamento da 4mila tende per i giovani digitali a Campus Party : Una distesa di tende blu, 4mila per la precisione, invade i padiglioni di Rho Fiera Milano: per quattro notti ospiteranno i giovani digitali che partecipano a 'Campus Party' , il grande festival internazionale dell'innovazione e della creatività che raccoglie una concentrazione...

Campus party a Milano - tra i relatori anche Marco Vallarino : ... antidiluviano abbia ancora successo è provare a giocare con una di queste storie interattive, che -come detto da Sheldon Cooper in The Big Bang Theory- sfruttano il chip grafico più potente al mondo:...

Slitherine e MSI saranno al Campus Party Milano 2018 : Milano, 16 luglio 2018 - 5 giorni completamente dedicati alle nuove tecnologie e alla frontiera dell'informazione: Campus Party Milano 2018 sta per aprire le porte, e Slitherine LTD, publisher specializzato in giochi di strategia, sarà presente con il suo stand insieme ai computer portatili di MSI, il partner tecnologico di Slitherine per gli incontri con la stampa, gli influencer e gli appassionati di videogame.Il geek camping più grande del ...

Tecnologia - anche Uquido parteciperà al Campus Party di Milano : anche Uquido parteciperà alla seconda edizione del Campus Party di Milano. La software house fondata nel 2010 sarà protagonista di tre incontri dedicati alla "extended reality", tra applicazioni, potenzialità, trucchi, prospettive e opportunità professionali. Appuntamento a Rho Fiera per venerdì 20

Campus Party - Festival internazionale dell'innovazione e della creatività dal 18 al 22 luglio in Fiera - Milano Post : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , conoltre 350 gli speaker. Per partecipare basta iscriversi al sito web: http://italia.