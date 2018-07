Milan | Leonardo torna a casa | è il nuovo direttore tecnico

Milan : è ufficiale - Leonardo nuovo direttore tecnico. Il club : “si occuperà del mercato” : Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a direttore Generale del club, con effetto immediato. “Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla ...

Milan - Leonardo chiama Antonio Conte e lui risponde sì : Dopo l'addio a Fassone e a Mirabelli, il prossimo a lasciare il Milan sembrerebbe l'allenatore Gennaro Gattuso . La nuova società rossonera ha più volte sottolineato l'intenzione di voler chiudere ...

Ibrahimovic al Milan "Mi mancate tanto" / Ultime notizie : Zlatan torna in Italia? Pazza idea di Leonardo : Ibrahimovic al Milan "Mi mancate tanto", Ultime notizie: Zlatan torna in Italia? Pazza idea di Leonardo che sogna di mettere in piedi una trattativa davvero molto interessante.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Milan - Gattuso rischia : Leonardo chiede a Conte di liberarsi! : 'Al diavolo!'. Con Antonio Conte in prima pagina, il Corriere dello Sport apre sulla panchina del Milan : 'Leonardo chiede ad Antonio di liberarsi in fretta, Gattuso ora è in bilico. E torna Gandini'.

Leonardo al lavoro per il Milan - incontro con Marotta e Paratici : MilanO - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan , ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci , che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ritorno alla ...

Milan : Leonardo tratta Bonucci con Juve : MilanO, 24 LUG - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan, ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci, che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ritorno ...

Milan : Leonardo tratta Bonucci con Juve : ANSA, - MilanO, 24 LUG - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan, ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci, che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ...