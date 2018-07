Milan | è ufficiale | Leonardo nuovo direttore tecnico Il club | “si occuperà del mercato”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ilcorso delcontinua con la nomina diGenerale del, con effetto immediato. “Il ritorno di, grande campione rossonero e del mondo, al, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina diè anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare ilalla sua grandezza”, ha dichiarato Paolo Scaroni, Presidente Esecutivo di AC. “sarà responsabile dell’area sportiva, nonché del calciomercato e -a cominciare da questa finestra di mercato- avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all’interno dei canoni dell’Uefa Financial Fair Play”. La storia dialè fantastica, avendo contribuito ...