Milan | Cutrone | “ho dei bellissimi ricordi della Cina dello scorso anno”

Milan - Gattuso : "Ci prepariamo per l'Europa League. Zaza? Ho Cutrone" : Chissà come se lo immaginava il suo primo raduno da tecnico del Milan, Rino Gattuso. Di sicuro non così, non con un proprietario tecnicamente in default e con un hedge fund pronto a riscuotere le ...

Chi è la nuova fidanzata di Cutrone? Francesca Valenti - una reginetta di bellezza per il calciatore del Milan [GALLERY] : Francesca Valenti è la nuova fidanzata di Patrick Cutrone, il calciatore del Milan ha ascoltato il suo allenatore Gennaro Gattuso che quest’inverno gli consigliò di stabilizzare la sua vita sentimentale! Sulla costiera amalfitana al fianco di Patrick Cutrone spunta un’avvenente mora. Di chi si tratta? Molti pensano sia Caterina Sosi, bellissima modella avvicinata più volte al calciatore rossonero, ma non è così. La ragazza che ...

Milan - rassegna stampa : Cutrone incedibile - Mr Li cerca amici - Calcio : La Gazzetta dello Sport affronta il tema in generale: 'Se sarà Europa 3 big in arrivo, solo 2 rinforzi senza la Coppa', il sommario ' Gattuso reclama acquisti, però ci sono due piano diversi a ...

Il Milan blinda Cutrone e gli cerca un partner : nel mirino due ex Juventus : Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo Alvaro Morata , Chelsea, piace più di Simone Zaza. Ma la vicenda Uefa consiglia di andare sull'italiano del Valencia, che deve cedere un big.

Milan - Gattuso fa il mercato : 'Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Milan - Gattuso fa il mercato : “Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva” : Gennaro Gattuso ha parlato della prossima stagione, confermando che Kalinic e André Silva rimarranno certamente in rossonero Il Milan della prossima stagione sta prendendo forma, nascendo già nella mente di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero ha già chiari i principi su cui lavorare, così come gli uomini da cui ripartire, come per esempio Kalinic ed André Silva. I due attaccanti non partiranno, almeno stando alle parole di Gattuso ...

Milan - i punti fermi di Gattuso : il tecnico pone il veto sullo scambio Cutrone-Belotti col Torino : MilanO - Nessuna rivoluzione. Non la vuole Gattuso , non se la può più permettere il Milan. Un Diavolo chiamato al rigore dall'Uefa. Ci saranno dei sacrifici, saranno necessari, i tifosi lo sanno, ...

Milan-Fiorentina - le pagelle : Calhanoglu e Cutrone sono uno spettacolo - Simeone non sbaglia : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Si ritrova davanti Simeone, che lo beffa con un pallonetto. CALABRIA 6 Ordinaria amministrazione per lui. Poche volate in attacco. BONUCCI 6 È lui a perdere palla in ...

Diretta/ Milan Fiorentina (risultato live 5-1) info streaming video e tv : Doppietta di Cutrone! : Diretta Milan Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bel match a San Siro per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:36:00 GMT)

Milan-Fiorentina 2-1 La Diretta Vantaggio di Cutrone : Fischi a San Siro per Gianluigi Donnarumma, prima di quella che potrebbe diventare la sua ultima partita con il Milan. Il portiere, terminando il riscaldamento prima della sfida con la Fiorentina, ha ...