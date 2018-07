Milan | Bacca “chiede” di tornare in Spagna ma niente pazze offerte…

Milan : Bonucci aspetta il Tas - Bacca in Sudamerica? : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nelle ultime ore sono spuntate nuove opzioni che conducono in Sudamerica: alcuni intermediari sono al lavoro.

Milan - incerta la data del rientro di Bacca : Ancora incerta la data del rientro a Milanello di Carlos Bacca, sottolinea la Gazzetta dello sport . Il colombiano ha manifestato la sua volontà di voler giocare in Liga.

Milan - GATTUSO/ Conferenza ritiro a Milanello : "Bacca? Può restare - se ha bisogno di coccole gliele faccio" : MILAN, GATTUSO nella Conferenza stampa di inizio ritiro a MILANello: Bacca può restare in rossonero, il mister calabrese con una battuta apre a questa possibilità e "corteggia" il colombiano(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:13:00 GMT)

Calciomercato Milan - Gattuso : «Da Bacca non voglio sentire discorsi da bischero» : MilanO - "Da oggi pomeriggio l'obiettivo è prepararci con la testa per giocare l'Europa League. L'abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri ...

Milan – Tra mercato e futuro - a tutto Gattuso : “ci servono due nuovi giocatori. Bacca? Se vuole le coccole…” : L’allenatore del Milan ha parlato della nuova stagione rossonera, spaziando da Bacca fino ai prossimi obiettivi di mercato Comincia una nuova stagione in casa Milan, i giocatori scendono in campo per il raduno mentre la situazione societaria si fa sempre più intricato. AFP/LaPresse Un argomento che Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha provato a toccare il meno possibile, concentrandosi sul campo e sul mercato “ho sentito ...

Milano : rimprovera bambini che fanno baccano in piscina - genitori lo aggrediscono : Qualche giorno fa, Angelo Mazzone, ideatore del blog Milano Segreta si è concesso qualche ora in piscina con una coppia di amici. Quando ha rimproverato dei bambini che facevano un po' troppo baccano ha però dovuto vedersela con dei genitori prepotenti e maleducati che, dopo averlo insultato pesantemente, hanno provato ad aggredirlo fisicamente. Mazzone ha raccontato la sua brutta esperienza sulla sua pagina Facebook. ...Continua a leggere

Il Villarreal chiede Bacca a metà prezzo e il Milan valuta il rientro Video : Nonostante i suoi 18 goal stagionali, Carlos Bacca potrebbe non vestire nuovamente la maglia del 'Submarino Amarillo' nella prossima stagione. Dal Villarreal giunge infatti un'offerta vicina ai 7,5 milioni di Euro, giudicata troppo bassa per il Milan, che la scorsa stagione aveva fissato una clausola di 15 milioni per il riscatto del cartellino del colombiano. A nulla sembra essere servita la chiara volonta' del giocatore di rimanere in Spagna ...

Calciomercato Milan - Bacca : 'Al Villarreal ho ritrovato la felicità' : In Liga ha ritrovato gol e sorrisi, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere: parliamo di Carlos Bacca, attaccante colombiano grande protagonista nell'ultima stagione al Villarreal, formazione con ...

