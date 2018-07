MIGRANTI Soldi & piattaforme di sbarco | tutti i punti deboli del piano Ue

MIGRANTI - Conte : “Bozza Ue? Italia non ha mai fatto questione di soldi - solidarietà europea non ha un prezzo” : “Rientra nella impostazione della proposta Italiana che non è mai stata fatta una questione di soldi. La solidarietà europea non ha un prezzo“. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, in merito alla bozza Ue anticipata dal Financial Times. “Non è una logica corretta ridurre tutto allo schema ‘ce ne occupiamo, ci date soldi’, ha spiegato Conte, “con gli altri Stati ...

MIGRANTI - la Germania spende 35 euro - come l’Italia. Ma con quei soldi li forma al lavoro. Poi offre servizi ai rifugiati : Corsi di lingua, ma anche lezioni su usi e costumi del Paese, tre pasti, l’assicurazione sanitaria e perfezionamenti professionali. Con gli stessi 35 euro al giorno che l’Italia spende per garantire a un migrante nella maggior parte dei casi giusto vitto e alloggio, in Germania viene preparata la strada per formare un futuro lavoratore. Infatti, mentre i nostri richiedenti asilo, una volta ottenuto lo status di rifugiati, finiscono ...

MIGRANTI - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

Quello che non ho : il Consiglio Ue fissa solo principi sui MIGRANTI - senza concretezza nè soldi : L'entusiasmo dell'intesa notturna è durato lo spazio di una notte, appunto. Già con l'inizio del secondo giorno di lavori qui al Consiglio europeo di Bruxelles emergono le prime spine dell'accordo a 28 sui migranti. Un guscio vuoto. Dal quale già si smarcano paesi come la Francia: eppure è stato Emmanuel Macron a lavorare fianco a fianco con Giuseppe Conte per raggiungere l'accordo. In sostanza: Parigi insiste a dire ...

Latina - hanno sostituito i MIGRANTI ai tossicodipendenti. E lo hanno fatto per soldi : C‘è molto poco da aggiungere in merito all’ennesima indagine sui centri di accoglienza per migranti. Indagine culminata con arresti nella provincia di Latina, che conferma cose risapute. Una prima, investe la corsa all’oro che il non governo, in termini di regole e controlli, dell’accoglienza di queste masse di disperati ha prodotto. Sarebbe bastato esercitare la memoria: ritornare indietro nel tempo (primi anni 90), focalizzando ...

MIGRANTI - truffe e frodi con i soldi destinati all'accoglienza : sei arresti : Immigrati maltrattati e ospitati in strutture sovraffollate e con carenze igienico-sanitarie: lo ha scoperto la polizia che ha arrestato sei persone responsabili di Onlus operanti nella gestione di diversi Centri di accoglienza...

Dagli sbarchi ai soldi alla Turchia - cosa dice la bozza Ue sui MIGRANTI : Dal summit informale sui migranti che si è svolto domenica, a Bruxelles, sono uscite due certezze. La prima è che tutti i leader seduti al tavolo concordano, almeno ufficialmente, sul...

Facevano soldi sui centri per MIGRANTI - 5 arresti : Facevano soldi sui centri per migranti. E' in corso l'esecuzione, da parte della Polizia di Stato di Benevento, dei Carabinieri del Nucelo Investigativo di Benevento e del Nas, Reparto Nucleo ...

Aiutiamoli a casa loro (seconda parte) : i MIGRANTI e i nostri soldi. Chi ci guadagna e chi ci perde : Questi sono i conti della serva, tutti recuperati attraverso fonti ufficiali e/o statistiche fornite da istituti di analisi accreditati presso il governo italiano. Aiutiamoli a casa loro? Partiamo dagli aiuti che l’Italia avrebbe dovuto garantire ai Paesi del terzo e quarto mondo, quelli di massima povertà. Il nostro impegno, preso con l’Unione Europea e con l’Onu era di destinare loro almeno lo 0,7 per cento del Pil. Dall’anno 2009 e in ...

Buoni pasto al posto dei soldi - protestano i MIGRANTI : L'origine delle rimostranze è da ricercare nel cambio di politica adottato dalla Cooperativa che gestisce il Centro: non più denaro contante per i migranti ospiti, bensì dei Buoni pasto spendibili ...

MIGRANTI e Ong : perché sui soldi Salvini sbaglia : Loretta Napoleoni, economista e studiosa del fenomeno delle migrazioni e del traffico internazionale boccia le proposte economiche del premier della Lega

MIGRANTI sbarcano in Sardegna e fanno incursione in un ristorante : arrestati mentre rubano soldi e cibo : Avevano messo piede sulla spiaggia del sud della Sardegna solo da qualche minuto e hanno subito tentato un furto. L'intervento dei carabinieri, però, ha mandato in fumo le loro intenzioni. Due dei 13 ...

'Vogliamo i soldi' - MIGRANTI in piazza contro la Croce Rossa : arriva la polizia : PADOVA - Sono intervenute le volanti della polizia a sedare gli animi accalorati di una ventina di profughi, ospiti del Cas, il Centro di accoglienza straordinario della Croce Rossa di Padova , nell'...

'Vogliamo i soldi'. MIGRANTI contro la Croce Rossa - arriva la polizia : PADOVA - Sono intervenute le volanti della polizia a sedare gli animi accalorati di una ventina di profughi, ospiti del Cas, il Centro di accoglienza straordinario della Croce Rossa di Padova , nell'...