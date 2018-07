Migranti | Famiglia Cristiana in copertina | “Vade retro Salvini” Lui | “Pessimo gusto”

'Vade retro Salvini' - la copertina di Famiglia Cristiana contro la politica sui Migranti del ministro leghista : Una mano si leva versa il viso di uno sconcertato ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Vade retro Salvini', si legge sotto la sua faccia sgomenta. In rosso sono evidenziate due sole parole: '...

"Vade retro Salvini" - la copertina di Famiglia Cristiana contro la politica sui Migranti del ministro leghista : Una mano si leva versa il viso di uno sconcertato ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Vade retro Salvini", si legge sotto la sua faccia sgomenta. In rosso sono evidenziate due sole parole: "emergenza migranti". Poi l'affondo: "La Cei, i singoli vescovi, le iniziative di...

Erri De Luca : “Irridono alla morte dei Migranti e sono padri di famiglia. Anche Erode lo era. Minniti? Peggio di Salvini” : “Un anno fa c’erano delle navi che salvavano naufraghi e adesso praticamente non ce ne sono più. In un anno la campagna organizzata di diffamazione e di calunnia contro questi salvatori di vite umane ha dato i suoi frutti. E’ cominciato con Minniti, il quale ha Anche tolto il diritto di appello a quei richiedenti asilo che avevano vista respinta la propria richiesta in prima istanza”. sono le parole dello scrittore Erri ...

Migranti - Bonino : 'Persone usate come scudi umani. Pensate se in Libia ci fosse la vostra famiglia' : 'Il ministro Salvini é in perenne campagna elettorale, ma con gli slogan non si va di nessuna parte e una crisi umanitaria é stata trasformata in...

Migranti - attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. Sindaco : “Felice per la famiglia che si riunisce” : Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna racconta la sua gioia per una famiglia di Migranti che si è riunisce dopo che la donna con le due figlie piccole era stata portata a terra per ragioni mediche, costretta a lasciare sulla nave il marito e il terzo figlio sulla nave Alexander Maersk, arrivata in nottata al porto di Pozzallo. L'articolo Migranti, attracca a Pozzallo nave con 113 persone a bordo. Sindaco: “Felice per la famiglia che si ...

Migranti in casa famiglia deputata Lega : ANSA, - BRESCIA, 23 GIU - Sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni i profughi nella frazione Corvione di Gambara, nel Bresciano, dove oggi gli stranieri sono una novantina contro i 110 ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia? Spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e Migranti : Il nuovo governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...