Migranti Bardonecchia | Francia | “Abbiamo agito secondo gli accordi”

Migranti - a Bardonecchia l’incontro di politici e associazioni di Italia e Francia : Politiche migratorie, diritti umani, sicurezza delle frontiere. Non si tratta soltanto dell’ordine del giorno del vertice tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron, ma anche degli elementi di discussione del Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa, una due giorni di incontri organizzata a Bardonecchia per il 16 e 17 giugno. Mentre Italia e Francia litigano sui Migranti , una serie di associazioni , enti e esponenti politici ...

Migranti - trovato un corpo a Bardonecchia. È il primo sul versante italiano : “Passato di qui col gelo dell’inverno” : Questa mattina, venerdì 25 maggio, nella valle del Frejus, al confine tra Italia e Francia, è stato scoperto il cadavere di un migrante in stato avanzato di decomposizione. Lo hanno ritrovato lungo il torrente, nel sentiero che conduce all’orrido tra la neve e i detriti. Si tratta della prima vittima sul versante italiano dopo la morte di Mathew Blessing e Mamadou: “Probabilmente ha preso una via meno semplice in inverno per evitare i controlli ...