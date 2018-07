Mercato Serie A | Venezia riabbraccia Stone

Milan : Felicioli a Perugia - il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia ci prova per Missiroli e Ragusa del Sassuolo e continua a seguire Vandeputte , Viterbese,. Il Cittadella si rifà il look in attacco: preso Finotto , ...

CalcioMercato Parma - la Serie A è salva e torna d’attualità la clamorosa soluzione Cassano : 1/6 LaPresse/Spada ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Floro Flores torna ad Arezzo? Il punto sul Mercato di Serie C : Dopo i primi contatti di venerdì scorso, secondo la Gazzetta dello Sport ieri c'è stata una nuova accelerazione per la punta in uscita dal Chievo e reduce dall'esperienza al Bari negli ultimi 18 mesi.

Gudjohnsen junior allo Spezia : il punto sul Mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , lo Spezia si assicura il talentino islandese Sveinn Aron Gudjohnsen dal Breidablik Kópavogur. Un attaccante promettente e figlio dell'ex centravanti di ...

Chievo in Serie B Mercato fermo - Crotone al settimo cielo : La salvezza sta per andare in fumo per la vicenda delle plusvalenze fittizie con il Cesena, per la quale la

Mercato Serie A - la Fiat Torino firma anche Jaylen Morris : ROMA - La Fiat Torino, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la firma di Tony Carr , chiude il proprio pacchetto stranieri con un colpo ad effetto e annuncia la firma di Jaylen Morris, ala piccola ...

CalcioMercato Serie A - le ultime trattative. Roma scatenata : I giallorossi chiudono per il calciatore brasiliano dal Bordeaux e adesso si fionderanno sul portiere svedese Olsen. La Juventus studia le uscite; il Sassuolo porta a casa Boga

Serie A Frosinone - Longo : «La società farà ogni sforzo sul Mercato» : TORONTO - Moreno Longo , tecnico del Frosinone , ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ciociaro dopo il primo allenamento in Canada: "Il presidente aveva fissato in tre step il nostro ...

Plusvalenze fittizie in Serie A - coinvolti 5 club e 36 calciatori : valore di Mercato ‘gonfiato’ - ecco come le società aggiustano i conti [NOMI e DETTAGLI] : 1/12 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi- Federico Valietti - valore di mercato ...

Napoli : Stoppa dal Novara - il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fermana ha chiuso per Soprano, Genoa,. La Samb prende Zaffagnini, AlbinoLeffe,. Tris Vis Pesaro: Rizzato, Trapani,, Cuomo, Samp, e Botta, Bassano,. Pacilli, ...

Mercato Serie A - Torino pigliatutto : firmato Cotton! : ROMA - La Fiat Torino non si ferma davvero più e si assicura anche l'ingaggio della guardia americana Tekele Cotton. Classe 1993, Cotton si è formato cestisticamente all'Università di Wichita State ed ...

Lamborghini - fuoriserie anche sul Mercato del lavoro : "Nuovo contratto e 150 assunzioni" : È entrato in vigore in Lamborghini auto il nuovo contratto integrativo aziendale sottoscritto dall'azienda assieme a Rsu, Fiom e Fim e approvato dalla quasi totalità dei dipendenti in seguito a...

CalcioMercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...