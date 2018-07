Mercato Roma | Monchi pensa a Neres dell' Ajax

CalcioMercato Roma - sfumato Malcom adesso è caccia al sostituto : tutti i nomi sul taccuino di Monchi : Ufficializzato Malcom dal Barcellona, la Roma adesso si concentra sulla caccia al sostituto: ecco tutti i nomi individuati da Monchi Messa da parte la delusione per il mancato arrivo di Malcom, la Roma si concentra adesso sul sostituto. Il direttore sportivo Monchi si è messo già all’opera per individuare l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco, impegnato nella notte nella prima partita di ICC contro il Tottenham. Il ...

CalcioMercato Roma - ecco cosa manca per puntare allo scudetto : La Roma sta lentamente cercando di riprendersi dalla clamorosa vicenda che ha visto protagonista, probabilmente suo malgrado, l’esterno d’attacco del Bordeaux Malcom. Il Direttore Sportivo giallorosso Monchi nelle ultime ore ha addirittura minacciato azioni legali nei confronti del Bordeaux. La beffa, però, è ormai consumata e la società Romanista sta pensando a delle alternative che portano prevalentemente a Berardi del Sassuolo. La ...

Roma - Di Francesco : 'Sappiamo cosa fare sul Mercato. Malcom? Guardiamo avanti' : Eusebio Di Francesco si aspettava l'arrivo di Malcom a San Diego, ma il Barcellona è entrato a gamba tesa nella trattativa alzando l'offerta: 'Penseremo ad altri calciatori, Guardiamo avanti'. Ecco le ...

CalcioMercato Roma - da Bailey a Berardi : i nomi per l'attacco dopo aver perso Malcom : Sfumato Malcom, la Roma si riaffaccia sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Eusebio Di Francesco. "Ora arriverà un calciatore ancora più forte"", ha dichiarato il direttore ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

CalcioMercato Roma - Monchi : 'Per Malcom non volevo fare un'asta. Valutiamo vie legali' : La ricostruzione di una trattativa sfumata, per bocca di uno dei protagonisti. Monchi, direttore sportivo della Roma, ha voluto parlare al canale televisivo ufficiale del club per raccontare le ...

CalcioMercato Roma - ufficiale l'acquisto di Robin Olsen : prende la 1 di Alisson : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

CalcioMercato Roma - ufficiale l'acquisto di Robin Olsen : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

CalcioMercato ultime news. Higuain-Milan - Malcom-Roma - Pjanic e tutte le altre trattative : Cristiano Ronaldo after, il Calciomercato ferve. E dopo CR7, il colpo nel panorama italiano lo stava mettendo a segno la AS Roma con Malcom Felipe Silva de Oliveira, il brasiliano considerato il nuovo fenomeno del calcio che nella notte il Barcellona sarebbe riuscito a “dirottare” dal Bordeaux sfilandolo al ds dei giallorossi, Monchi, che lo aveva praticamente preso. Da colpo a colpo di scena quando i tifosi romanisti già lo ...

CalcioMercato Roma - incredibile voce dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

CalcioMercato Roma - ecco Olsen : visite mediche in corso - pomeriggio la firma : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

CalcioMercato Roma - si fa dura arrivare a Malcom : ecco i dettagli dell’offerta presentata dal Barça al Bordeaux : L’inserimento del club blaugrana ha bloccato la trattativa tra Roma e Bordeaux per Malcom, il giocatore infatti non è partito come previsto per l’Italia Un intrigo in piena regola, una situazione che rischia di trasformarsi nel giallo del Calciomercato estivo. L’operazione Malcom si è complicata improvvisamente ieri sera per la Roma, pronta ad accogliere il giocatore a Ciampino. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Allo scalo ...

CalcioMercato Roma - clamoroso inserimento del Barcellona per Malcom : Calciomercato Roma – Sembrava fatta per l’arrivo alla Roma dell’attaccante Malcom ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso colpo di scena. Il calciatore era atteso già nella giornata di oggi in Italia, l’accordo era stato raggiunto sulla base di 32 milioni di euro più bonus, il Bordeaux ha però bloccato tutto per l’inserimento del Barcellona. La dirigenza giallorossa è al lavoro in queste ore per provare a ...