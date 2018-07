Meghan Markle | dal riposo alla gravidanza | le regole imposte dalla Regina

Meghan Markle potrebbe avere due gemelli : le regole che dovrà seguire in gravidanza : Meghan Markle potrebbe facilmente avere due gemelli. Dunque la sua prima gravidanza potrebbe essere doppia, se non addirittura tripla. Almeno questo è quanto sostiene Helen Turier dell’Associazione nascite gemellari e multiple dalle pagine del Sun. Secondo l’esperta c’è una maggiore probabilità che le donne dopo i trenta alle prese con la prima gravidanza, aspettino due o più figli. La Duchessa del Sussex ha 37 anni, quindi ...

Meghan Markle : ecco il soprannome che le ha dato Carlo : Meghan Markle viene chiamata dal Principe Carlo con un soprannome . L'erede al trono ha infatti dato alla nuora un soprannome abbastanza insolito. Si tratta di ' Tungsteno ', uno dei metalli più duri ...

Meghan Markle - primo litigio con Harry a causa di uno smoking : Il primo attrito tra Harry e Meghan Markle arriva a qualche mese dalle nozze. Pare che il Principe abbia negato alla moglie di indossare uno smoking durante il prossimo tour in Australia. La Duchessa del Sussex che, in poco tempo ha speso un milione di euro per il suo guardaroba, ha sottoposto al giudizio del marito gli abiti che avrebbe voluto indossare per il loro viaggio ufficiale. Stando a quanto riporta il Daily Mail, tra questi ci sarebbe ...

Ecco come Meghan Markle dovrebbe comportarsi con la sua famiglia (parola di psicologo) : Questo articolo è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoSe vi è capitato di avere a che fare con familiari "tossici", probabilmente vi è dispiaciuto per Meghan Markle, ormai duchessa del Sussex, negli ultimi mesi.Alcune settimane prima del royal wedding celebrato il 19 maggio, il fratellastro Thomas Markle Jr. ha conquistato i titoli dei giornali con una lettera feroce ...

“Al Grande Fratello Vip”. Il gossip stratosferico disintegra Meghan Markle : Il 19 maggio si è sposata con il principe Harry e, “impossessandosi” dello scapolo più ambito del mondo, è ufficialmente diventata la donna più invidiata del globo. Prima Meghan Markle era “solo” un’attrice americana. Ora invece è la duchessa del Sussex e la moglie di Harry. Dal giorno del fidanzamento ufficiale (era novembre 2017) ha speso circa un milione di euro in vestiti, borse e gioielli e la sua vita – almeno da fuori – sembra ...

“In prigione”. Meghan Markle - che scandalo. E che imbarazzo con la royal family! : Non c’è pace per Meghan Markle: nuovo scandalo. Un altro guaio che coinvolge ancora i parenti della duchessa del Sussex e moglie di Harry. Parenti da parte di padre. Come riporta il Sun, venerdì scorso, 20 luglio 2018, la futura cognata di Meghan, la trentasettenne Darlene Blout, è stata arrestata a seguito di una presunta violenza domestica. Destinatario dell’aggressione sarebbe stato il compagno, Thomas Markle jr, ...

Meghan Markle - la fidanzata del fratellastro arresta per aggressione : Ennesimo grattacapo per Meghan Markle dalla sua famiglia, questa volta a causa del fratellastro Thomas Jr. La fidanzata Darlene Blount, futura cognata dei Duchi del Sussex, è stata arrestata per aggressione in Oregon, a Grants Pass. Le manette sono scattate per la donna 37enne, spiega il Daily Mail: “A seguito di una telefonata per violenza domestica in casa di Thomas Markle Jr.”. La Blount, finita dietro le sbarre venerdì sera, è ...

Samantha Markle chiede 1.300 euro per sparlare della sorellastra Meghan : Non c'è pace in casa Markle. Meghan, ormai duchessa del Sussex torna ad essere attaccata dalla sua sorellastra Samantha, che sta cercando di far fruttare il più possibile il legame familiare. Anche in termini monetari. La donna, infatti, riceve migliaia di dollari per rilasciare interviste al vetriolo: a confermare la notizia è stato il sito The Blast, che ha pubblicato uno scambio di email intercorso fra Samantha e la ...