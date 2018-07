McLaren - La hypercar da 400 all' ora si chiamerà Speedtail - VIDEO

quattroruote

: McLaren Senna: il primo esemplare dell’incredibile hypercar inglese vola a New York [FOTO] - #McLaren #Senna:… - zazoomblog : McLaren Senna: il primo esemplare dell’incredibile hypercar inglese vola a New York [FOTO] - #McLaren #Senna:… - fededilo98 : @58_andy Sai che figo sarebbe un campionato con le hypercar delle varie case? McLaren mp1 vs Porsche 911 vs LaFerrari -

(Di mercoledì 25 luglio 2018): è questo il nome ufficiale scelto dalla Casa di Woking per la sua nuovaibrida, nota fino d oggi con la sigla di progetto BP23. Sarà presentata privatamente ai clienti nel mese di ottobre e proposta al prezzo di circa 1,6 milioni di sterline tasse escluse, pari a circa 1,8 milioni di euro al cambio attuale. Non stupisce comunque che la produzione sia già sold out. Tre posti e 106 telai come la F1. Definita come una Hyper-GT, con vocazione prettamente stradale a differenza dellaSenna, larende omaggio allaF1 con il posto guida centrale e i tre sedute in abitacolo. Sarà curata in ogni dettaglio e totalmente personalizzabile dal reparto MSO, ma sarà soprattutto esclusiva: ne saranno costruiti solo 106 esemplari, lo stesso numero dei telai assemblati della storica F1. Ibrida verso il futuro. Riprendendo un concetto ...