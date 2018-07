Max Giusti compie 50 anni | «La vita me la mangio a mozzichi»

I Retroscena di Blogo : Si o no - il game show con Max Giusti in cerca di casa : Doveva essere per Nove, poi il canale Discovery pare abbia cambiato idea ed è iniziato il pellegrinaggio per l'etere italiano del game show Si o No, nato da un vecchio gioco a premi ideato da Corrado e condotto da Claudio Lippi, andato in onda per due stagioni su Canale5 fra il 1993 ed il 1994.Tornando a questo "reboot" del programma, Endemol ha realizzato un numero zero con la conduzione di Max Giusti, ormai arruolato da Nove per questo tipo ...

I Retroscena di Blogo : Si o no - il game show con Max Giusti in cerca di casa : Doveva essere per Nove, poi il canale Discovery pare abbia cambiato idea ed è iniziato il pellegrinaggio per l'etere italiano del game show Si o No, nato da un vecchio gioco a premi ideato da Corrado e condotto da Claudio Lippi, andato in onda per due stagioni su Canale5 fra il 1993 ed il 1994.Tornando a questo "reboot" del programma, Endemol ha realizzato un numero zero con la conduzione di Max Giusti, ormai arruolato da Nove per questo tipo ...

Civitanova Marche. Max Giusti apre la stagione degli spettacoli in Piazza XX Settembre : Arriva il primo grande appuntamento estivo di Piazza XX Settembre. Sarà Max Giusti ad accendere i motori della Piazza di Civitanova, venerdì 29, con lo spettacolo 'Cattivissimo Max', organizzato da ...

Max Giusti in Rai?/ “L'uscita fu disastrosa - ma ci tornerò : ho ancora vent'anni di lavoro…” : Max Giusti torna in Rai? Intervistato tra le pagine de Il Messagero racconta: “Ci tornerò, ho ancora vent'anni di lavoro davanti”, e sul nuovo programma in onda sul Nove dice che...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Max Giusti - lo sfogo di Mister Affari Tuoi : 'Vi svelo come mi hanno fatto fuori dalla Rai' - sputtanati a viale Mazzini : Per 5 anni è stato il padrone di casa di Affari Tuoi . Poi Max Giusti è stato silurato dalla Rai ,' a soli quattro giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti'. 'Sembrava un disastro', ammette il ...

Da Max Giusti a Ron - ecco rassegna 'Live 2018' Porta di Roma : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e l' ingresso è, come ogni anno, rigorosamente gratuito. 11 giugno 2018

Ambiente - acque reflue : la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia a una Maxi multa : condanna per l’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea per aver tardato ad attuare il diritto dell’Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. L’Italia deve versare una somma forfettaria di 25 milioni di euro e una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo. La Corte aveva già constatato una prima volta in una sentenza del 2012 l’inadempimento dell’Italia, che alla ...

Nove - nuovo quiz con Max Giusti : ecco quale : Dopo più di 370 puntate del quiz show Boom!, in onda per quattro stagioni nell'access prime time, Max Giusti e il canale Nove hanno deciso di sperimentare qualcosa di nuovo. Come scrive il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, da oggi in edicola, prossimamente il comico romano presenterà un nuovo game show intitolato Chi ti conosce?. Come funzionerà? Una coppia di concorrenti dovrà indovinare la relazione che lega un personaggio ad altri ...