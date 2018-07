Maturità | perché il boom di 100 e lode al Sud è una farsa che fa male agli studenti

Perché continuiamo a sognare l’esame di Maturità : Il foglio bianco, che bianco rimane, nonostante passino i minuti e si avvicini il momento della consegna. Il professore ci guarda con aria di rimprovero, mentre i compagni concludono soddisfatti la prova. Non ricordiamo nulla di quello che avevamo studiato: siamo consapevoli che non supereremo mai l’esame . Ma un momento: noi la Maturità l’abbiamo già superata, dieci, vent’anni fa. Eppure il sogno di trovarci ancora lì, su quel banco del liceo, ...

