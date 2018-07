Mattarella | Marchionne ha scritto pagina importante storia industria

Morto Sergio Marchionne - Mattarella : “Ha scritto pagina importante dell’industria italiana” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, ex ad di Fca. Il capo dello Stato dichiara: "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l'orizzonte e immaginare come l'innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso ...

Mattarella ricorda Marchionne : "Aveva una visione oltre l'orizzonte" : Il premier Conte: "Cordoglio di tutto il governo". Salvini: "Avrebbe potuto fare ancora molto per l'Italia"

**Marchionne : Mattarella - ha scritto pagina importante industria italiana** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria italiana, non ha mai rinunciato a battersi per le proprie strategie, ad affrontare difficoltà e conflitti, a superare incomprensioni, mostrando al mondo le capacità e la creatività delle realtà manifatturiere del nostro Paese”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo **Marchionne: ...

Sergio Marchionne - condizioni di salute "irreversibili"/ Come sta? Ultime notizie : Mattarella contatta Fca : condizioni di salute Sergio Marchionne, Come sta? "È in coma irreversibile", le Ultime notizie live. Ex ad Fca con le speranze appese ad un filo.