Mattarella firma dl terremoto ma scrive rilievi a Conte | ' Criticità'

Decreto dignità - via libera al testo : c’è la firma di Mattarella. Per gli stagionali non serve più la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato è stato firmato in serata dal Quirinale ed è pronto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...