Mattarella e la trincea “istituzionale” | quattro presidenti per difendere Tria  

'No a Savona nel governo' - Mattarella in trincea e la Lega alza il muro : Paolo Savona, ministro dell'Economia, al Quirinale non passa. E, per come l'ha messa Matteo Salvini, la questione è ormai divenuta di principio. Può un leader di partito imporre un ministro al premier incaricato e al presidente ...