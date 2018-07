Massimo Giletti e Angela Tuccia Sei anni insieme | da fidanzati e non anche in vacanza su

“Con lei!”. Giletti non si nasconde più - le vacanze ‘in love’ di Massimo : Per anni è stato uno degli uomini più corteggiati della televisione. Simpatico, intelligente, colto e pieno di fascino. Dote che non ha perso neppure quando i capelli bianchi sono aumentati e il fisico – maledetta forza di gravità – non era più quello di un tempo. Sulla sua vita privata Massimo Giletti è stato però sempre piuttosto riservato. Il popolare conduttore infatti ha due segreti entrambi ben custoditi. Il primo è il rapporto con Angela ...

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Massimo Giletti svela il retroscena doloroso su Frizzi e la Rai : Massimo Giletti ha rilasciato un'intervista al settimanale "In famiglia" in cui si dice soddisfatto della prima stagione di "Non è l'Arena" su La7 e parla anche dell'intervista tanto discussa a ...

Massimo Giletti : 'Così mi hanno boicottato dopo la cacciata dalla Rai' : Qualcuno ha voluto boicottarlo. Massimo Giletti lo confessa in una intervista a La Stampa dopo la conferma alla conduzione di Non è l'arena , su La7, per la prossima stagione. dopo la cacciata dalla ...

Presentazione palinsesti La7 : Giovanni Floris e Massimo Giletti confermatissimi : “Giovanni Floris era in scadenza nel 2019 mentre adesso ha rinnovato fino al 2024 mentre Massimo Giletti andrà avanti con noi anche l’anno prossimo e non solo con Non è l’arena ma anche con degli appuntamenti speciali”: parole e musica del proprietario ed editore di La7, Urbano Cairo. Tutta la squadra di conduttori, presentatori e personalità della stagione 2017/2018, a fronte della crescita di ascolti complessivi attorno ...

Presentazione palinsesti La7 : Giovanni Floris e Massimo Giletti confermatissimi : “Giovanni Floris era in scadenza nel 2019 mentre adesso ha rinnovato fino al 2024 mentre Massimo Giletti andrà avanti con noi anche l’anno prossimo e non solo con Non è l’arena ma anche con degli appuntamenti speciali”: parole e musica del proprietario ed editore di La7, Urbano Cairo. Tutta la squadra di conduttori, presentatori e personalità della stagione 2017/2018, a fronte della crescita di ascolti complessivi attorno ...

Massimo Giletti oltre Non è l’Arena condurrà un evento su La7 : Non è l’Arena: Massimo Giletti condurrà un programma evento Il patron di La7 Urbano Cairo ha presentato mercoledì 12 luglio a Milano i palinsesti per la stagione televisiva 2018-2019. Durante la conferenza stampa l’editore ha illustrato le novità e le riconferme della rete terzopolista. Confermato Massimo Giletti alla guida de Non è l’Arena, il talk della domenica sera che tratta temi legati all’attualità con particolar ...

Massimo GILETTI/ “La Rai - mia madre e quelle voci sul fidanzamento con Antonella Clerici” : MASSIMO GILETTI: “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori, ma Mario Orfeo fu suo complice”. Il conduttore di Non è l'Arena su La7 torna a parlare del suo addio alla tv di Stato(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Massimo Giletti/ “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori - ma Mario Orfeo fu suo complice” : Massimo Giletti: “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori, ma Mario Orfeo fu suo complice”. Il conduttore di Non è l'Arena su La7 torna a parlare del suo addio alla tv di Stato(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Massimo Giletti e la stoccata al Direttore Generale RAI : l'attacco del conduttore : FUNWEEK.IT - Se qualcuno aveva ipotizzato un ritorno di Massimo Giletti in Rai può star tranquillo che non succederà, almeno non a breve termine o fin quando ci sarà Mario Orfeo alla direzione ...

Massimo Giletti e la stoccata al direttore generale Rai : FUNWEEK.IT - Se qualcuno aveva ipotizzato un ritorno di Massimo Giletti in Rai può star tranquillo che non succederà, almeno non a breve termine o fin quando ci sarà Mario Orfeo...

Massimo Giletti resta a La 7 : “A Urbano Cairo devo gratitudine e rispetto” : Nessun passaggio in Rai: Massimo Giletti resta a La 7 Massimo Giletti resta a La 7. A confermarlo è proprio il giornalista e conduttore televisivo durante un’intervista rilasciata a Panorama. Ecco le dichiarazioni di Giletti a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti della rete terzopolista. Massimo Giletti rimane a La 7 Nessun cambiamento di rete per Massimo Giletti. Il conduttore torinese resta a La 7 continuando il sodalizio con ...

Massimo Giletti : «Rimango a La7». Il conduttore polemizza con Orfeo : Massimo Giletti Massimo Giletti rimarrà a La 7. Il conduttore torinese ha sciolto le riserve e confermato quel che già si era capito nei giorni scorsi, soprattutto dopo che il DG uscente della Rai, Mario Orfeo, aveva negato di essersi pentito pentito per la chiusura de L’Arena. A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti della rete terzopolista, che avverrà giovedì prossimo, il riccioluto presentatore ha rinnovato il proprio ...

Massimo Giletti resta a La7/ “Cairo mi ha dato libertà che altri mi hanno tolto. Rai? Una ferita aperta...” : Massimo Giletti rimane a La7 per rispetto di Cairo ma non dimentica quello che è successo in Rai e nemmeno le recenti parole del dg Orfeo: "L'addio alla Rai ancora una ferita aperta".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:59:00 GMT)