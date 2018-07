Martina PD | Roma | amministrazione disastrosa

Roma - l'auto che parla è già una star : Martina Colombari madrina al Gianicolo : Brindisi al tramonto, l'altra sera, per poi continuare la festa sotto le stelle alla fontana dell'Acqua Paola, al Gianicolo, per l'evento multimediale con cui Mercedes-Benz Roma, unica filiale ...

Roma. Morta Martina Giannini investita da un’auto pirata : Si è spenta Martina Giannini. La giovane di 26 anni era stata investita da un’auto pirata la notte tra venerdì

Stadio Roma - Fico 'Rispondere con massima durezza'. Martina 'Raggi lasci' : Cronaca Lanzalone, il superconsulente dei 5Stelle: ecco chi è il presidente Acea, vicinissimo a Di Maio di DANIELE AUTIERI, ANNALISA CUZZOREA e LORENZO D'ALBERGO

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Cottarelli - la retromarcia del Pd. Martina : "Astenerci sulla fiducia" : Ed è proprio per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica che penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni ...

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'Salviamo il Paese'. E i dem manifestazione nazionale a Roma il 1° giugno : Una serie di colloqui per valutare la situazione politica. Nei prossimi giorni sono in programma le assemblee dei gruppi Dem e una direzione nazionale del partito per valutare come votare sulla ...