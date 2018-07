Marte | italiani scoprono un mare d' acqua salata sotto la superficie

'C'è!'. Marte - una scoperta sensazionale. L'annuncio degli scienziati italiani : Su Marte si è ormai a un passo da scoprire la vita. Dopo decenni di ricerche è arrivata infatti la conferma definitiva: sul pianeta rosso c'è sicuramente acqua liquida e salata e in più si trova in un ...

La scoperta degli italiani : "Su Marte acqua liquida" : Su Marte c'è acqua allo stato liquido: un enorme lago salato che potrebbe custodire forme di vita e che si trova a circa un chilometro e mezzo di profondità. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori italiani che hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Science. Finora la Nasa aveva parlato di minuscoli "ruscelli" che compaiono solo periodicamente. Ma quella annunciata oggi è la prima - e solida - evidenza della presenza di ...

Marte - l’annuncio degli scienziati italiani : “Abbiamo trovato un lago di acqua liquida nel sottosuolo”. Si apre la caccia a possibili tracce di vita aliena batterica : Raffigurazione di Mars Express che sonda l’emisfero sud di Marte. Crediti: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, ESA, INAF. Elaborazione grafica di Davide Coero Borga – Media INAF Un balzo in avanti straordinario è stato compiuto dagli scienziati italiani nella storia dell’esplorazione di Marte. Il più prezioso degli elementi, l’acqua, la cui presenza sulla Terra è sinonimo di vita, è stato trovato per la prima volta ...

