Marina di Ragusa | rimozione natanti in piazza Dogana | entro il 30 luglio

Movida a Marina di Ragusa : sbloccare piano di zonizzazione acustica : L’ordinanza sulla Movida a Ragusa, D’Asta: “e’ opportuno sbloccare il piano di zonizzazione acustica rimasto impantanato dal giugno 2016

Bobo Summer Cup – Bagno di folla a Marina di Ragusa per l’evento presented by DAZN [GALLERY] : Oltre 3 mila spettatori in visibilio per Vieri & co. Nella finale di domenica i Savoca Beach, vincitori del torneo amatoriale, hanno avuto la meglio anche sulla coppia Vieri-Crespo. Tanta solidarietà alla cena di beneficenza a favore della Heal Onlus e dei bambini affetti da tumori cerebrali Inizio in grande stile per la seconda edizione della Bobo Summer Cup presented by DAZN. Alla tappa di Marina di Ragusa un vero e proprio Bagno di ...

Per non dimenticare a Marina di Ragusa : per ricordare le vittime di mafia : Per non dimenticare: anche i consiglieri comunali Dem D’Asta e Chiavola ieri sera a Marina di Ragusa per partecipare al corteo per Paolo Borsellino

Abusivismo a Marina di Ragusa : scatta sanzione da 308 euro : Attività di controllo della Polizia locale in materia di Abusivismo commerciale a Marina di Ragusa. sanzione da 308 euro per commerciante.

Marina di Ragusa in cammino sui passi di Paolo Borsellino : A Marina di Ragusa la fiaccolata “Ragusa non dimentica – in cammino sui passi di Paolo Borsellino”. Stasera una fiaccolata a partire dalle 21,30

Marina di Ragusa - 900 euro una settimana di vacanza per 4 : Ragusa - Ci vogliono 900 euro a settimana per affittare una casa a Marina di Ragusa per una settimana, riservata a 4 persone. Affitti per periodi brevi. È così che va oggi il mercato delle locazioni ...

Marina di Ragusa - un canale divide la spiaggia di piazza Torre : Un canale di scolo delle acque divide in due la spiaggia di piazza Torre a Marina di Ragusa, la segnalazione del consigliere Pd Mario D’Asta:

Marina di Ragusa - bimba aggredita da pitbull : Una bimba di 6 anni ieri sera mentre passeggiava al lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa è stata aggredita da un pitbull.

Bandiera Blu 2018 a Marina di Ragusa : cerimonia in piazza Chioggia : Bandiera Blu 2018 di Marina di Ragusa. cerimonia simbolica dell'alzaBandiera in piazza Chioggia alla presenza del sindaco Peppe Cassì

Mare sicuro a Marina di Ragusa e Punta Braccetto : servizio salvataggio : Dal 1° luglio parte il servizio di vigilanza a salvataggio in Mare con assistenti ai bagnanti e le torrette fisse in piazza Dogana e Punta Braccetto.

Marina di Ragusa - torna il mercato degli agricoltori : Il mercato degli agricoltori di Campagna Amica dal 2 luglio sarà presente in piazza Malta a Marina di Ragusa. Autorizzata concessione per 10 stand

Birrocco - ad agosto l'anteprima a Marina. Dal 7 al 9 settembre l'evento a Ragusa : Piu' di 120 birre artigianali differenti, ben dodici birrifici, 6 dei quali provenienti da fuori Sicilia e in totale sei giorni di eventi e spettacoli. Sono i primi numeri della quinta edizione di "Birrocco" il festival dedicato alle "bionde", ma anche alle "scure" che torna nel centro storico di Ragusa dal 7 al 9 settembre prossimi anche ...

Manutenzione del verde a Marina di Ragusa : Sono in corso lavori di Manutenzione del verde pubblico nel tratto finale del lungomare nell'area realizzata anni fa da Enamalta

