Maria De Filippi in vacanza tra gite a cavallo e spiaggia

Maria De Filippi in 'vacanza' in Sardegna (FOTO) : Il settimanale Chi ha sorpreso Maria De Filippi in uno dei rari momenti di relax a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si è recata in realtà per assistere alle registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, il programma in onda il lunedì sera su Canale 5 prodotto dalla sua società Fascino. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini scrive:È volata con il suo entourage per controllare meticolosamente tutto, dalla ...

Tornano gli ex Amici di Maria De Filippi nel cast di Tale e Quale Show : le ultime indiscrezioni : Nel cast di Tale e Quale Show Tornano gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta TVBlog, la trasmissione condotta da Carlo Conti sarebbe pronta ad accogliere i suoi primi 8 concorrenti, i cui nomi sarebbero già noti e in attesa della conferma da parte di Rai. Già quattro le donne presenti nel cast, con Alessandra Druisan dei Jalisse che ha appena preso parte all'ultima edizione di Ora o mai più condotta da ...

Antonella Clerici contro Maria De Filippi al sabato sera! : I dirigenti Rai hanno pensato bene di contrastare il sabato sera di C’é Posta Per Te, tirando fuori un asso nella manica, far resuscitare il programma Portobello pilotato da Antonella Clerici. Chi vincerà la gara degli ascolti? Antonella Clerici dopo aver condotto per ben 18 anni il programma culinario “La Prova Del Cuoco”, ha deciso di lanciarsi in una nuova avvincente sfida televisiva. La bionda conduttrice ha intenzione di ...

Maurizio Costanzo : la bellissima dedica a Maria De Filippi! : Maurizio Costanzo ancor prima di compiere ottant’anni, ha rilasciato un’intervista nella quale dedica alla moglie Maria De Filippi delle parole importanti. Parole che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire! Maurizio Costanzo è uno dei conduttori che ha fatto la storia della televisione italiana. Il romano nel mese di agosto compirà la bellezza di 80 anni, ma ancora oggi continua a vivere alla giornata, senza mai rinunciare a godersi le ...

C’è Posta per te - registrazioni 2018 : Maria De Filippi di nuovo in studio : Maria De Filippi non si ferma mai ed è pronta a tornare in studio per C’è Posta per te. Le registrazioni 2018 del people show più amato del piccolo schermo riprenderanno a breve. Come di consueto, infatti, in estate vengono registrati alcuni spezzoni del programma o addirittura le prime puntate della trasmissione di punta di Canale 5 per il sabato sera. C’è Posta per te, registrazioni 2018: la data per la prima puntata della nuova ...

ANTONELLA E FRANCESCO - C'È POSTA PER TE / "Se abbiamo raggiunto la serenità è anche grazie a Maria De Filippi" : ANTONELLA e FRANCESCO: la coppia di C'è POSTA per te si è sposata qualche giorno fa ed è in attesa del primo figlio. Le dichiarazioni al settimanale Nuovo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Maria De Filippi - quanto guadagna? /Incassi record : "Una donna da 68milioni di euro" : Gli Incassi record di Maria De Filippi potrebbero superare ogni rosea aspettative tra diritti d'autore, sponsor, social e la Fascino. Ecco i presunti dettagli sui suoi guadagni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Temptation Island - la frecciata di Filippo Bisciglia al braccio destro di Maria De Filippi : Con l'ottimo share della puntata di lunedì sera di Temptation Island , sono arrivati nella mattinata di martedì, tramite Instagram, i ringraziamenti del conduttore, Filippo Bisciglia , della ...

Maria De Filippi : ecco quanto guadagna con tutti i suoi show… : Maria De Filippi: svelati i suoi guadagni annuali Il settimanale di Fabrizio Corona Io Spio è partito con il botto e nella copertina del suo secondo numero ha inserito niente di meno che una foto di Maria De Filippi, regina indiscussa del prime time di Canale 5. L’ex re dei paparazzi ha poi lanciato la bomba. Nella copertina della rivista, come rigorosamente pubblicato da Corona sulle sue Instagram Stories, si può infatti leggere quanto ...

Filippo Bisciglia vs Betti Soldati/ Attacco all'ufficio stampa di Maria De Filippi : "Professionalità!" : Filippo Bisciglia lancia una stoccata a Betti Soldati, storico ufficio stampa di Maria De Filippi, dopo la seconda puntata di Temptation Island: "Professionalità"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:22:00 GMT)