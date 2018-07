Marchionne - tutti i retroscena del dramma : l’ex presidente Ferrari sapeva di essere in fin di vita : Secondo quanto riportato da Lettera43, all’ex presidente della Ferrari era stato già diagnosticato un sarcoma alla spalla che aveva tenuto nascosto a tutti, persino a John Elkann Indiscrezioni agghiaccianti, retroscena che fanno gelare il sangue sulle condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato ormai da quasi un messe presso l’Universitätsspital di Zurigo. Secondo quanto riporta Lettera43.it, l’ex presidente della Ferrari ...

Marchionne in gravi condizioni. Il manager lascia tutti gli incarichi - : L'ormai ex amministratore delegato è grave per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Finisce la sua guida dopo 14 anni come ad prima di Fiat e poi di Fca: il successore è Mike Manley. Cambi al ...

Marchionne in gravi condizioni. Il manager lascia tutti gli incarichi : Marchionne in gravi condizioni. Il manager lascia tutti gli incarichi L'ormai ex amministratore delegato è grave per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Finisce la sua guida dopo 14 anni come ad prima di Fiat e poi di Fca: il successore è Mike Manley. Cambi al vertice anche in Ferrari e Cnh Parole ...

Marchionne è in fin di vita Elkann cambia tutti i vertici : L'1 giugno, a Balocco, alla presentazione del piano industriale di Fca, Sergio Marchionne era visibilmente affaticato e con addosso parecchi chili in più.«Il dottore ha smesso di fumare e gli deve essere venuto più appetito», scherzava uno del suo entouarage. Anche la cravatta, maldestramente annodata sotto la felpa scura a zip, dava l'idea che qualcosa non andava. Eppure per l'ad di Fca quello sarebbe dovuto essere un giorno di festa: la ...

Marchionne - da indipendente del cda ad amministratore delegato dando del “tu” a tutti : ecco i suoi 14 anni al Lingotto : Era entrato al Lingotto nel maggio 2003, quattordici anni fa. Sergio Marchionne si presentò da indipendente nel consiglio d’amministrazione di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Il manager arriva dalla ginevrina Sgs, società nell’orbita della famiglia Agnelli, risanata in soli due anni. Nel giugno 2004 diventa amministratore delegato Fiat al posto di Giuseppe Morchio. E vince la prima sfida: con gli 1,55 miliardi di euro pagati ...

Marchionne e la rivoluzione Fiat : dal ricco divorzio con Gm all’acquisto di Chrysler - tutti i colpi del manager in pullover : Sergio Marchionne arriva alla guida del gruppo Fiat il primo giugno 2004. L’incarico è da fare tremare le vene ai polsi. Il manager italo-canadese si trova infatti alla guida di un gruppo sull’orlo del collasso. Ricavi in calo, vendite in caduta, modelli obsoleti. Tanti debiti, pochi profitti. Un possibile matrimonio con gli statunitensi di General Motors in crisi ancora prima di cominciare. L’ultimo bilancio dell’era pre-Marchionne è quello del ...