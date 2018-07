Marchionne | per il sindacato Usa | Con lui il sole è risorto

Marchionne - il Senato si ferma per la morte dell’ex ad di Fca. Il ricordo di Casellati e il minuto di silenzio : L’Aula del Senato, in apertura dei lavori, si è fermata, con un minuto di silenzio, in onore di Sergio Marchionne, scomparso mercoledì 25 luglio. Ricordando l’ex ad di Fca, la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato “il tratto umano e l’indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo. Un percorso non isolato – ha aggiunto Casellati – che ...

Il Vaticano rende omaggio a Marchionne : 'Si interessava degli operai' : Città del Vaticano - Il Vaticano ricorda il lato umano di Sergio Marchionne. Lo fa attraverso una lunga intervista all'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia che, racconta alla Radio Vaticana, ha ...

Scomparsa Marchionne - sirene alla Sevel e stop produzione per 15 minuti : Chieti - Suono delle sirene, silenzio e momenti di raccoglimento e di preghiera di tanti lavoratori. Anche la Sevel di Atessa (Chieti) si è fermata per 15 minuti in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca, Sergio Marchionne. alla notizia della sua Scomparsa, il turno A del mattino ha bloccato immediatamente la produzione per 10 minuti, a cui è seguito l'omaggio e il ricordo di Marchionne per 15 minuti, dalle 14.30 alle ...

Il Vaticano rende omaggio a Marchionne : 'Si interessava degli operai' : Ovviamente la Fiat è diventata ormai una presenza qualificata in tutto il mondo anche grazie a lui' ha spiegato Nosiglia, a Radio Vaticana. 'Ho avuto modo di incontrarlo diverse volte. Mi ricordo in ...

Sergio Marchionne è morto "per arresto cardiaco"/ Ultime notizie - Mattarella : "creatività e innovazione" : È morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

Charles-Sivori-Boniperti : le figurine di Marchionne - la Juve lo ricorda in USA : Non è più tornato indietro da quel mondo onirico composto da misteri che nessun umano è mai stato in grado di raccontare. Dal sonno artificiale al coma profondo e irreversibile Sergio Marchionne ha ...

F1 - Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per l’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

Marchionne - gli operai fuori da Mirafiori : “Dispiaciuti per la morte - ma aspettiamo ancora gli investimenti promessi” : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne, davanti alla porta due della carrozzeria di Mirafiori, il sentimento prevalente tra gli operai è il dispiacere umano per la morte dell’amministratore delegato del gruppo Fca, ma c’è anche chi sottolinea alcune delle criticità del suo operato: “Stiamo aspettando gli investimenti che erano stati promessi e che non ancora stati fatti”. L'articolo Marchionne, gli operai fuori da Mirafiori: ...

Marchionne è morto per arresto cardiaco. La famiglia smentisce il tumore : Dal piano industriale di Balocco al decesso all’ospedale di Zurigo: i 55 giorni terribili di Sergio Marchionne. Fonti vicine alla famiglia escludono che l’ex numero uno di Fca avesse un tumore ...

Conte : cordoglio del governo per la scomparsa di Marchionne : Roma, 25 lug., askanews, - 'Esprimo il cordoglio mio e di tutto il governo per la scomparsa di Sergio Marchionne. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari'. E' quanto ...

Marchionne : Mercedes - perso gran rivale : E' il messaggio della Mercedes campione del mondo di formula uno per la morte di Sergio Marchionne. "La nostra vicinanza sincera va alla famiglia di Sergio e alla scuderia Ferrari in questo momento ...

Marchionne morto per un attacco cardiaco : «Complicazioni inattese». Il giallo dell'orario : Sergio Marchionne è morto per attacco cardiaco , nella clinica di Zurigo dove era stato sottoposto ad un intervento alla spalla destra: lo rivela l'ANSA, che parla di complicazioni 'inattese' che ...

Marchionne : lo stabilimento di Pomigliano si ferma per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano...