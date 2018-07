Marchionne Non gli perdonano di aver salvato la Fiat e i suoi lavoratori

“Non tumore ai polmoni - ma sarcoma”. Cos’è la malattia che ha ucciso Sergio Marchionne : Se n’è andato a 66 anni Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, scomparso mercoledì 25 luglio. Un lutto che ha colpito molto in queste ore gli italiani e sollevato diversi interrogativi sulle cause della morte del manager, che era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. Soltanto adesso è venuta alla luce la verità: l’imprenditore si era sottoposto a un intervento ...

Marchionne - Cgil : ha salvato Fiat morente - ma non voleva dialogo : Roma, 25 lug., askanews, - Sergio Marchionne ha salvato una Fiat 'morente' ma 'non ha saputo nè voluto indirizzare l'azienda che guidava al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei ...

"Non ha voluto dialogare né collaborare con i lavoratori". La Cgil esprime cordoglio ma non dimentica la lotta con Marchionne : La Cgil rompe il religioso silenzio in cui si è chiusa dopo il peggioramento improvviso e traumatico delle condizioni di salute dell'ex amministratore delegato della Fca Sergio Marchionne, ricoverato da giorni in una clinica di Zurigo. Lo fa nel giorno della sua morte, all'età di 66 anni, con un comunicato in cui il sindacato non dimentica di sottolineare gli anni di dure battaglie tra i lavoratori e il manager della Fiat Chrysler ...

"Non muoio - sto solo delocalizzando" : polemiche sulla vignetta contro Marchionne : "Tranquilli non sto morendo, sto solo delocalizzando". Fa discutere la vignetta dedicata a Sergio Marchionne pubblicata ieri dal Fatto Quotidiano. Nonostante le gravissime condizioni di salute del manager - morto oggi...

Marchionne : "Non è stato un tumore la causa della morte" : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto oggi all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Negli ultimi giorni si sono...

"Non muoio - delocalizzo" bufera per vignetta su Marchionne : "Il disprezzo per chi lo vilipende oggi. Una vignetta indegna. Naturalmente sul Fatto Quotidiano . Fermatevi, barbari". Mario Natangelo , vignettista per FQ, nel mirino del Pd. A destare scalpore, la ...

Addio a Marchionne - il manager che rilanciò la Fiat | Fatale un doppio infarto - non un tumore : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla. Il commento di John Elkann: "Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato"

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Daria Bignardi : "Marchionne? Ma quale genio spietato. Ha sofferto per la morte della sorella di 32 anni per un tumore. Non ne parlò più" : "Molti lo hanno definito un genio spietato. A me sembra un uomo con un destino – molto faticoso – segnato da un'intelligenza e un Dna eccezionali". Con queste parole, Daria Bignardi parla su Vanity Fair parla di Sergio Marchionne. La giornalista, sulle pagine del settimanale, ha dedicato un pensiero al manager italo-canadese scomparso, senza concentrarsi sulla malattia, ma ripercorrendo la sua vita, dall'adolescenza trascorsa a ...

Marchionne - perché in Italia molti non lo amano : La figura del manager è controversa soprattutto per un motivo: ha affrontato di petto la globalizzazione, contro le stesse tradizioni di casa Fiat

SERGIO Marchionne - COME STA/ Ultime notizie : perché non si conoscono le condizioni di salute - la scelta di FCA : SERGIO MARCHIONNE, COME sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:27:00 GMT)

“Non è un caso”. Sergio Marchionne - le ultime parole strazianti il giorno del ricovero. Cosa ha detto prima del coma irreversibile. Pelle d’oca : Sergio Marchionne sta vivendo le sue ultime ore di vita: sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Poi, però, le sue condizioni di salute sono precipitate e ora Marchionne è in coma irreversibile. Ora che non c’è più nulla da fare il presidente del gruppo Campari Luca Garavoglia ha inviato una lettera al ...

Marchionne - nel mondo degli squali non c’è spazio per sentimentalismi : Non ce l’ho con nessuno. Solo trovo sempre spunti interessanti per fare osservazioni che possano essere utili in primo luogo a me e alla mia crescita e magari, chissà, persino a qualcun altro. Non ce l’ho di sicuro con la Fiat, addirittura potrei dire di aver potuto emigrare in Brasile grazie a lei, visto che il padre della mia compagna era presidente della Fiat brasiliana e fu la sua permanenza nel paese che gli permise di avviare un’attività ...

'Ha salvato la Fiat - non ha potuto salvare se stesso'. Antonio Socci racconta gli ultimi giorni di Marchionne : Speriamo in una guarigione per Sergio Marchionne anche se sappiamo che non è facile, perché è in gravi condizioni. Di sicuro però è calato di colpo il sipario sul suo ruolo pubblico in quel mondo che una volta era la Fiat degli Agnelli: 'Sergio non tornerà più', ha scritto John Elkann, presidente di Fca, in una lettera ai dipendenti. Al di là, dunque, dell' evoluzione clinica del suo ...