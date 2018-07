Marchionne - niente funerali pubblici. Fca lo ricorderà con 2 cerimonie : Marchionne, niente funerali pubblici. Fca lo ricorderà con 2 cerimonie Si terrà soltanto in forma privata l'ultimo saluto all'ex ad del gruppo automobilistico, scomparso a 66 anni . Le aziende del gruppo Agnelli lo ricorderanno in due momenti separati a Torino e a Auburn Hills. LIVEBLOG - IN 60 SECONDI: COSÌ HA CONQUISTATO GLI ...