Marchionne | Mercedes | perso gran rivale

Doppietta Mercedes al Gp di Germania - alla Ferrari non riesce la dedica a Marchionne : alla Ferrari non riesce la dedica a Sergio Marchionne, presidente del Cavallino fino al passaggio di consegne di ieri al nuovo Ceo Louis Camilleri motivato dalle gravi condizioni di salute del manager italo-canadese.Sebastian Vettel partiva in pole position ed era determinato ad approfittare della posizione per trionfare al Gran Premio di Germania, che si è trasformato invece in un trionfo della scuderia di casa, la Mercedes, che fa la ...