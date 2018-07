Marchionne | Mattarella | ha scritto pagina importante industria italiana 2

sportfair

: RT @ilfoglio_it: Elkann: 'Se n'è andato un amico'. 'Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana', rico… - ninabecks1 : RT @ilfoglio_it: Elkann: 'Se n'è andato un amico'. 'Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana', rico… - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Mattarella ricorda Marchionne: 'Aveva una visione oltre l'orizzonte' #marchionne - aaronfunlife : RT @MediasetTgcom24: Mattarella ricorda Marchionne: 'Aveva una visione oltre l'orizzonte' #marchionne -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) (AdnKronos) – “La notizia della scomparsa di Sergio, purtroppo non più inattesa, ci addolora -afferma il Capo dello Stato- e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali. Desidero in questo momento anzitutto esprimere il mio sentimento di vicinanza ai suoi familiari, e a quanti erano a lui più legati nella vita e nel lavoro”. “haunanella storia dell’. Nella sua responsabilità di leader della Fiat ha attraversato anni di trasformazioni assai profonde e radicali dei mercati, dei sistemi di produzione, delle strategie finanziarie, delle relazioni sindacali. Ha assicurato continuità e rilancio fino a costruire una nuova aggregazione, a dar vita a una nuova più grande realtà per sostenere la competizione”. ...