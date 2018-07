Marchionne | Manley | ' Era un uomo speciale | momento molto difficile'

Fca - Manley : Marchionne un uomo speciale - momento molto triste : Roma, 25 lug., askanews, - 'Comincerò parlando di Sergio, è un momento molto triste e difficile'. Sono le prime parole del nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in apertura della ...

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

Cosa succede ora a Fca con Manley? Gli scenari : fusione - alleanza o vendita - Morto Sergio Marchionne : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles , non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne, l'ex numero 1 di Fca e Ferrari scomparso oggi, mercoledì 25 giugno, ...

Cabina di regia Elkann-Manley. Squadra - Borsa e risultati : comincia il dopo Marchionne : Lingotto: ore 9,00, Sala Giovanni Agnelli. In casa Fca è il primo giorno del dopo-Marchionne e comincia al cardiopalma con la riunione del Gec, il consiglio esecutivo del gruppo, per discutere del piano d'azione. A Torino il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e il nuovo amministratore delegato Mike Manley hanno radunato solo per ieri la s...

Fca - GM chiude la porta a Manley "Via Marchionne? Nulla cambia" : "Non c'è alcun cambiamento nelle relazioni tra FCA e GM". Lo afferma ad Affaritaliani.it Tony Cervone, Senior Vice President Global Communications di General Motors, rispondendo alla domanda se dopo l'uscita di Sergio Marchionne e l'arrivo di Mike Manley Segui su affaritaliani.it

Inizia l'era Manley in Fca - Marchionne in gravi condizioni : Milano, 23 lug., askanews, - Sotto i riflettori a Piazza Affari i titoli della galassia Fiat, Fca, Exor, Ferrari e Cnh Industrial, dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo ...

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

FCA - Marchionne in fin di vita - nominato AD Mike Manley : Su Marchionne si dividerà l’Italia, in questi tempi di litigiosa ignoranza autoreferenziale. Certo, il manager italo canadese è stato un elemento di rottura nel paludoso panorama politico e industriale italiano. Ha trasformato un’impresa decotta e un rentier pronto a disinvestire dall’automotive in un gruppo internazionalizzato e multinazionale ed in una proprietà che oggi si dichiara pronta a garantire la continuità aziendale. In mezzo il ...

Marchionne in condizioni irreversibili - il nuovo ceo Manley alla prova del mercato : «Sergio Marchionne non rientrerà più in Fca». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono considerate irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». --«Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico». Lo afferma John Elkann presidente di ...

