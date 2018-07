Marchionne | la morte del manager ' mago' sui siti di tutto il mondo

Marchionne : "Non è stato un tumore la causa della morte" : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto oggi all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Negli ultimi giorni si sono...

Morte Sergio Marchionne - così la stampa mondiale ricorda il manager della svolta : Il cordoglio del mondo dello sport e della finanza procede di pari passo con l'annuncio dei principali quotidiani internazionali, stampa mondiale che omaggia la figura di Marchionne. Formula 1, tutti ...

'L'uomo che salvò la Fiat'. La notizia della morte di Marchionne sui giornali stranieri : La notizia della morte di Sergio Marchionne fa immediatamente il giro del mondo, rimbalzando in pochi minuti sui siti dei principali media mondiali

"Un silenzio surreale scende fra i reparti". Così la fabbrica-simbolo di Pomigliano accoglie la morte di Marchionne. Gli operai si fermano per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro ...

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

Morte Marchionne - tristezza nella comunità di Cugnoli paese d'origine dell'AD scomparso : Pescara - tristezza e sgomento a Cugnoli, il paese in provincia di Pescara di cui è originaria la famiglia di Sergio Marchionne. Il dolore della comunità di Cugnoli, dove attualmente vive la zia novantenne Maria, sorella del papà, Concezio, nelle parole del primo cittadino, Lanfranco Chiola: "Questo è un giorno di tristezza assoluta perché, a prescindere da quello che Sergio Marchionne ha fatto come manager, ...

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

In calo i titoli di Ferrari ed Exor nel giorno della morte di Marchionne : Nel giorno della morte di Sergio Marchionne calano i titoli del gruppo che ha guidato per 14 anni. Ferrari scende dell'1,62% a 112,55 euro per azione mentre Exor, la holding del Lingotto, arretra dello 0,29%.Piatti, invece, i titoli CnhI e Fiat Chrysler, rispettivamente con un +0,15 e +0,09 per cento poco prima delle 12.30.L'ex amministratore delegato di Fca è morto nella mattinata di oggi, 25 luglio all'ospedale di Zurigo, dove era era ...

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Morte Sergio Marchionne : il cordoglio del mondo dello sport per l'ex presidente Ferrari : Il mondo del calcio e dello sport in generale hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanzia al mondo della Ferrari tramite diversi tweet e comunicati. F1, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Morte Marchionne : la malattia. Cosa è successo al manager morto in Svizzera : È morto nell’ospedale di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno scorso l’ex ad della Fiat Sergio Marchionne. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un intervento alla spalla. È massimo il riserbo sulla malattia che ha colpito il manager. Niente filtra dall’Universitätsspitall, l’ospedale in cui si trovava ricoverato dal 27 giugno per ”un’operazione dalla ...

Il cordoglio della politica per la morte di Sergio Marchionne : Lupi: Italia e mondo del lavoro perdono un grande uomo "Con Sergio Marchionne l'Italia, l'industria e il mondo del lavoro perdono un grande uomo. Ora la riflessione sulla sua opera, sul salvataggio ...

Morte di Marchionne - D'Alfonso : Piango uno dei figli migliori d'Abruzzo : Chieti - "Ho pregato con tutta la mia forza di credente che Sergio Marchionne potesse superare la sfida più importante della sua vita. Dio ha voluto diversamente e io, insieme a tutto l'Abruzzo, Piango uno dei figli migliori di questa regione". Così il presidente della Regione Abruzzo e senatore Pd, Luciano D'Alfonso. "Egli non ha mai dimenticato le sue origini e ha utilizzato la sua tenacia di abruzzese per ...