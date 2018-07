Marchionne | il toccante saluto social della Ferrari | “uomo di enorme umanità e

sportfair

: «Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere. Non dimenticano i propri… - Kim_frankie : «Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano. Le fanno accadere. Non dimenticano i propri… - globe_tweets : RT @zeropregi: L'omaggio di @zerocalcare a Sergio Marchionne. Toccante. - HerberMax : Sergio Marchionne, un'eredita: -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Laha aspettato più del dovuto per ricordare il proprio ex presidente, postando suiunmessaggio E’ arrivato anche il messaggiosuiper ricordare Sergio, rimasto presidentescuderia del Cavallino fino allo scorso sabato. Un ricordo emozionante equello per il manager italo-canadese, spentosi oggi a Zurigo all’età di 66 anni. ‘Tutti noici sentiamo privilegiati per aver lavorato a fianco di un leader coraggioso come Sergio, un uomo die intelligenza. In questo momento di tristezza, ci uniamo con la sua famiglia nel ricordarlo con immenso affetto‘. LEGGI ANCHE >>> Addio a Sergio– Bandiere a mezz’asta a Maranello GALLERY L'articolo, il: “uomo die ...