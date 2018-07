Marchionne | il Senato si ferma per la morte dell’ex ad di Fca Il ricordo di Casellati e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’Aula del, in apertura dei lavori, si èta, con un minuto di silenzio, in onore di Sergio, scomparso mercoledì 25 luglio. Ricordando l’ex ad di Fca, la presidente Elisabetta Albertiha sottolineato “il tratto umano e l’indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo. Un percorso non isolato – ha aggiunto– che rimanda ai pionieri dell’imprenditoria italiana, che hanno contribuito a fare grande il nome dell’Italia nei mercati internazionali”. L'articolo, ilsiper ladell’ex ad di Fca. Ildie il minuto di silenzio proviene da Il Fatto Quotidiano.