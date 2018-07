Marchionne | il manager globale che cambiò la Fiat - PROFILO

Addio a Sergio Marchionne - filosofo manager che ci ha insegnato a pensare diversamente : Ora che smarrimento, dispiacere e rischio apologetico si fondono in una sola complessa materia e il dopo non consente difese postume a chi prima sapeva difendersi benissimo da sé, di Sergio Marchionne , nato a Chieti nel 1952 e scomparso dopo aver lottato per mesi, non si potrà dire che abbia attraversato il mondo invano. L’uomo dell’accordo d’oltreoceano con Chrysler, il manager che nel 2010 rivoluzionò per sempre i rapporti sindacali sfidando ...

Sergio Marchionne - morto il manager in pullover : dai manzi d’Abruzzo a Fca - ritratto di uomo nato per comandare : Giusto il tempo di un ultimo giro in cravatta e Sergio Marchionne è volato via. Con discrezione, tornando all’antico, come i primi giorni di Fca, quando timido chiedeva consigli a tutti su tutto. Se l’è preso in men che non si dica quel male che, per paura e scaramanzia, ancora facciamo fatica a chiamare col suo nome: cancro. Eppure a Torino lo chiamavano il bulldozer in pullover. Il pullover è innegabile, del resto Sergio Marchionne ...