Marchionne | il cordoglio dei sindacati e del mondo economico

"Non ha voluto dialogare né collaborare con i lavoratori". La Cgil esprime cordoglio ma non dimentica la lotta con Marchionne : La Cgil rompe il religioso silenzio in cui si è chiusa dopo il peggioramento improvviso e traumatico delle condizioni di salute dell'ex amministratore delegato della Fca Sergio Marchionne, ricoverato da giorni in una clinica di Zurigo. Lo fa nel giorno della sua morte, all'età di 66 anni, con un comunicato in cui il sindacato non dimentica di sottolineare gli anni di dure battaglie tra i lavoratori e il manager della Fiat Chrysler ...