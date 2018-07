Marchionne | gli operai fuori da Mirafiori | “Dispiaciuti per la morte | ma aspettiamo

Marchionne è morto per arresto cardiaco. La famiglia smentisce il tumore : Dal piano industriale di Balocco al decesso all’ospedale di Zurigo: i 55 giorni terribili di Sergio Marchionne. Fonti vicine alla famiglia escludono che l’ex numero uno di Fca avesse un tumore ...

Conte : cordoglio del governo per la scomparsa di Marchionne : Roma, 25 lug., askanews, - 'Esprimo il cordoglio mio e di tutto il governo per la scomparsa di Sergio Marchionne. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari'. E' quanto ...

Manuela Battezzato - compagna di Marchionne vicina fino all’ultimo/ Dolore assieme ai figli Jonathan e Alessio : Manuela Battezzato, la compagna di Sergio Marchionne vicina fino all'ultimo nell'ospedale di Zurigo assieme ai figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler: "sono la mia fortuna”(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:04:00 GMT)

Sergio Marchionne - la morte del manager colpisce i politici italiani : i messaggi di cordoglio : Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Sergio Marchionne, il manager italiano scomparso in mattinata: i messaggi a lui dedicati Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

Marchionne - il cordoglio di Berlusconi : "Lo avrei voluto alla guida dell'Italia" : ... la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla politica '.

Marchionne : lo stabilimento di Pomigliano si ferma per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano...

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettagli sul tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

"Un silenzio surreale scende fra i reparti". Così la fabbrica-simbolo di Pomigliano accoglie la morte di Marchionne. Gli operai si fermano per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro ...

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Sergio Marchionne. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Marchionne : i valori trasmessi dalla mia terra ? Tenacia e orgoglio di fare le cose bene : Ne ho conosciuti tanti in giro per il mondo, in questi anni". E ricordava - con orgoglio e un pizzico di commozione - che: "Uno degli incontri che mi è rimasto più impresso è stato a Detroit, tre ...