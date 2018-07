Marchionne è morto per arresto cardiaco La famiglia smentisce il tumore

Marchionne è morto : Sergio Marchionne è morto. Il manager si è spento a Zurigo, dopo che le sue condizioni di salute erano precipitate. Aveva 66 anni. Marchionne era stato ricoverato per un'operazione alla spalla destra, ...

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : 'Addio all'uomo e all'amico'. Fabbriche ferme : A 14 anni si trasferisce con la famiglia in Canada, dove consegue tre lauree, in Filosofia, Economia e Giurisprudenza. Inizia l'attività da manager in Svizzera e nel 2002 assume le redini di Sgs, il ...

Fca - morto a Zurigo Sergio Marchionne : Il manager, 66 anni, era ricoverato in condizioni gravissime. Al suo posto, in Fiat-Chrysler è subentrato come amministratore delegato il britannico Mike Manley

Sergio Marchionne è morto a Zurigo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Marchionne morto per un attacco cardiaco : «Complicazioni inattese». Il giallo dell'orario : Sergio Marchionne è morto per attacco cardiaco , nella clinica di Zurigo dove era stato sottoposto ad un intervento alla spalla destra: lo rivela l'ANSA, che parla di complicazioni 'inattese' che ...

SERGIO Marchionne È MORTO : ELKANN - "SE NE VA UN AMICO"/ Ultime notizie - è ancora mistero sulle cause : MORTO SERGIO MARCHIONNE, ELKANN 'se ne va un amico'. Addio al manager Fca. Ultime notizie, suo coma era irreversibile: l'ufficialità arriva da Zurigo.

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettagli sul tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

Morto Sergio Marchionne - l’annuncio di FCA : “Debito azzerato - liquidità netta di 500 milioni” : Nel giorno in cui è stata annunciata la morte di Sergio Marchionne, FCA ha confermato l'azzeramento del debito industriale e di aver raggiunto per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio è attesa la prima conference call di Mike Manley, nuovo ad del gruppo.Continua a leggere

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Morto Marchionne - fabbriche ferme per 15 minuti : Alcune tute blu a Pomigliano , raccontano che la notizia della morte di Marchionne ha fatto subito il giro dello stabilimento, con voci che si rincorrevano da reparto in reparto, e poi è calato 'un ...