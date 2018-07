Marchionne è morto Era stato “colpito da embolia” a seguito di un sarcoma invasivo

fanpage

: Ferrari in lutto: è morto l'ex presidente Sergio Marchionne ? - Eurosport_IT : Ferrari in lutto: è morto l'ex presidente Sergio Marchionne ? - SkySport : #UltimOra È morto Sergio Marchionne Aveva 66 anni #SkyMotori - repubblica : ?? ?? È morto Sergio #Marchionne -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Gli eradiagnosticato unalla spalla. Poi, nel corso dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto, ècolpito da embolia cerebrale. I medici purtroppo non hanno potuto far nulla per ristabilire le sue condizioni di salute. A riportarlo è Lettera43.