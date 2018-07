Marchionne e la politica italiana “I governi hanno dato tanto senza chiedere nulla in

ilfattoquotidiano

: La notizia della morte di #Marchionne su tutte le hompage dei giornali del mondo. Su tutti media esteri, da Ft a Le… - Agenzia_Ansa : La notizia della morte di #Marchionne su tutte le hompage dei giornali del mondo. Su tutti media esteri, da Ft a Le… - giorgio_gori : “La rivoluzione di #Marchionne a #Pomigliano ha dimostrato che il sud può cambiare. (...) In politica serve qualcun… - Adnkronos : 'Non muoio, delocalizzo' bufera per #vignetta su #Marchionne -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Incentivi e finanziamenti pubblici, defiscalizzazioni, cassa integrazione, contributi a fondo perduto e una smaccata preferenza dello Stato per la costruzione di strade e autostrade piuttosto che di reti ferroviarie. La storia dell’auto, incarnata dalla Fiat, è costellata da una pioggia di denaro pubblico che ha contribuito a rendere grande Fca. Ma che, nel silenzio della, non ha impedito a Sergiodi relegare il nostro Paese ad un ruolo periferico. Stando così le cose dove ha sbagliato la? E che cosa sarebbe stato necessario fare per rafforzare la predi Fca in Italia? “Sarebbero serviticapaci di sfidare l’impresa e pretendere il mantenimento dell’industria nazionale – ha dichiarato Giorgio Airaudo, che all’arrivo del manager al Lingotto era il numero uno della Fiom torinese e lo è stato per tanti anni, fino ...