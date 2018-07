Marchionne alla guida della Fiat - LA NOTIZIA DAGLI ARCHIVI DELL' ANSA

“Agghiacciante”. Marchionne : a poche ore dalla morte - la vignetta choc : Una notizia che ha colpito molto gli italiani quella della scomparsa di Sergio Marchionne, morto a 66 anni in un ospedale di Zurigo dove si trovava ricoverato a seguito delle complicazioni nate dopo un intervento alla spalla nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso in queste ore, l’imprenditore era stato colpito da un sarcoma, un raro e aggressivo tumore, per il quale era stato sottoposto all’intervento. Una volta sotto i ...

Scomparsa Marchionne - sirene alla Sevel e stop produzione per 15 minuti : Chieti - Suono delle sirene, silenzio e momenti di raccoglimento e di preghiera di tanti lavoratori. Anche la Sevel di Atessa (Chieti) si è fermata per 15 minuti in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca, Sergio Marchionne. alla notizia della sua Scomparsa, il turno A del mattino ha bloccato immediatamente la produzione per 10 minuti, a cui è seguito l'omaggio e il ricordo di Marchionne per 15 minuti, dalle 14.30 alle ...

“Purtroppo…”. Sergio Marchionne - è successo in diretta alla notizia della morte : Aveva pianificato tutto, una pausa di pochi giorni per poi tornare immediatamente al lavoro. Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è mancato all’ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. “È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro ...

Sergio Marchionne è morto. La causa è un sarcoma osseo alla spalla. I dettagli sul tumore maligno : All’ex amministratore delegato di Fca era stato diagnosticato un sarcoma alla spalla. Ecco di cosa si tratta Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, è morto mercoledì 25 luglio a 66 anni. Il manager era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. sarcoma osseo Marchionne si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla, nel corso del quale sarebbe stato colpito da embolia ...

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

Marchionne : i valori trasmessi dalla mia terra ? Tenacia e orgoglio di fare le cose bene : Ne ho conosciuti tanti in giro per il mondo, in questi anni". E ricordava - con orgoglio e un pizzico di commozione - che: "Uno degli incontri che mi è rimasto più impresso è stato a Detroit, tre ...

Marchionne - un minuto di silenzio alla Camera. Conte : "Cordoglio del governo" : 'Ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola che non sarà facile sostituire', evidenzia invece il ...

Dalla Fiat alle amicizie con gli Agnelli - la storia di Sergio Marchionne raccontata nelle sue FOTO più belle : Sergio Marchionne è morto all’età di 66 anni, le complicazioni dopo l’operazione alla spalla sono state fatali per l’ex ad di Fca Sergio Marchionne, dopo una carriera contraddistinta da successi, è morto all’età di 66 anni. Nei giorni scorsi si era appreso che il manager si trovava in uno stato di coma irreversibile, dopo l’intervento alla spalla destra, risalente a fine di giugno. Una notizia che ha ...

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Il mondo della politica si stringe intorno alla famiglia di Marchionne e alla Fca : Profonda commozione per la morte di Sergio Marchionne, ex ad di Fca e Ferrari. Le commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera hanno fatto un minuto di silenzio: la richiesta è arrivata durante i ...