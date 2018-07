: Addio a Sergio #Marchionne, l’uomo che ha portato Fiat nel futuro - @LaStampa - LaStampa : Addio a Sergio #Marchionne, l’uomo che ha portato Fiat nel futuro - @LaStampa - sole24ore : Addio #Marchionne, il manager globale che ha salvato la #Fiat - sole24ore : Addio a Sergio #Marchionne, il manager globale che ha salvato la Fiat -

E' finito il lungo. Ora il mondo imprenditoriale piange Sergio. Nato a Chieti nel 1952, nel 2004 venne chiamato a risollevare le sorti della Fiat. Un'utopia (l'azienda era sull'orlo del fallimento) trasformata in un colosso: Fca.L'uomo 'del maglioncino' conquista Chrysler (a costo zero per Fiat), tratta con Obama, vince la guerra coi sindacati sui contratti aziendali. Delocalizzare, ma c'è anche lo sbarco della Jeep a Melfi. Dal 2014 pure presidente della Ferrari, gli è mancata la gioia del Mondiale.(Di mercoledì 25 luglio 2018)