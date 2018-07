Manuela è la mia fortuna L' amore di Marchionne per la compagna e il lato più

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Serrgioè stato un uomo pubblico, sempre discreto, entrato nelle case degli italiani con la sua sicurezza da manager e i maglioncini scuri, sobri anch'essi. Quasi imperscrutabile, eppure ironico, divertente, affettuoso, tenero nella vita privata, con la famiglia e le persone a lui vicine. A parlare delpiù intimo del manager è il Corriere della Sera, rivelando alcuni dettagli del rapporto dicon la sua.Telefona, all'improvviso, di nascosto, alle persone di cui si fida, pregandole di far in modo che, la sua("la mia", dice di lei), non sappia di un pettegolezzo o di un commento che potrebbero farla soffrire: "Non ditele nulla, fate in modo che non lo scopra". Quando lo fermano e lo salutano nelle occasioni pubbliche, ostentando una familiarità di lunga data, si gira e chiede «chi ...